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Из-за оккупантов Луганская область частично осталась без воды, света и газа – Гайдай

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 апреля, 11:55
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Полностью без водоснабжения Попасная и Рубежное. Там повреждения более критичны
Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: коллаж "Сегодня"
Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: коллаж "Сегодня"

В Северодонецке и Лисичанске Луганской области из-за обстрелов оккупантов напряженная ситуация с централизованной подачей воды – оборудование обесточено.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, сами водопроводы в Северодонецке и Лисичанске целые, кроме тех, которые пролегают к новым районам Северодонецка. Оккупанты бьют по линиям электропередачи и подстанциям, обесточивая и жилищный фонд, и оборудование насосных станций.

"Без воды Северодонецк и Лисичанск. Также у нас еще 5 тысяч домохозяйств без света. Аварийные бригады по возможности ликвидируют последствия обстрелов", – отметил Гайдай.

Также отсутствует подача воды в населенные пункты, куда водопроводы направляются от трех фильтровальных станций Попаснянского районного водоканала.

Кроме того, полностью без воды Попасная и Рубежное. Там повреждения более критичны.

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Без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов (108 681 абонент) – 30 полностью и 8 частично.

Обесточены 38 населенных пунктов – 26 полностью и 12 частично. 114 435 потребителей находятся без электроэнергии.

Оккупанты обстреляли Попасную, погибли люди

В течение 22 апреля российские оккупанты 12 раз обстреливали жилую инфраструктуру Луганской области. В результате есть погибшие. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, больше всего досталось Попасной. Кроме того, что в городе несколько недель продолжаются уличные бои, русская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома.

Только за вчера, 22 апреля, местные жители выдержали пять артиллерийских атак врага. Но, к сожалению, выдержали не все. Так, вечером погиб 66-летний житель Попасной, его жена ранена. Также в этом городе получил несовместимые с жизнью ранения еще один мужчина.

"Относительно повреждений гражданской инфраструктуры зафиксированы разрушения домов в Попасной, Лисичанске и Новодружеске", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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