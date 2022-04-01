Как распознать технику оккупантов и сообщить о ее расположении: советы от Минцифры

В министерстве напомнили, что передвижение техники ВСУ выкладывать запрещено

Минцифры рассказало, как сообщить о месторасположении оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Техника российских оккупантов имеет преимущественно болотный цвет – иногда с красной звездой или георгиевской лентой и маркировкой серого или белого цвета.

Об этом сообщило в Telegram Министерство цифровой трансформации Украины.

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Расположение врага

"Если вы находитесь на безопасном расстоянии от оккупантов, немедленно сообщайте об их месторасположении ВСУ через чатбот єВорог. Ваша оперативная информация поможет ВСУ отследить перемещение оккупантов и обезвредить их", – указали в Минцифры.

Кроме этого, в министерстве напомнили, что выкладывать в сеть передвижения техники ВСУ строго запрещено, поскольку это может помочь оккупантам.

/ Фото: Министерство цифровой трансформации

Напомним, комитет Верховной Рады утвердил введение уголовной ответственности за выкладывание фото и видео с украинской военной техникой.

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