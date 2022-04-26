Каждый шестой украинец стал внутренним переселенцем – ООН

С начала войны России против Украины каждый шестой житель стал внутренним переселенцем. Их число составляет почти 8 млн человек.
Об этом сообщает ООН.
"С начала войны каждый шестой житель страны стал внутренне перемещенным лицом", – отмечают в организации.
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По данным ООН, число внутренних переселенцев превышает 7,7 млн человек. Они нуждаются в деньгах, лекарствах и транспорте.
В ООН отмечают, что число покинувших страну после вторжения России два месяца назад, приближается к 5,2 млн человек. Больше всего уехало в Польшу – 2,9 млн человек.
За апрель уехало более 1 151 000 украинцев по сравнению с 3,4 млн только в марте.
По данным ООН, в соседние страны уехало:
- Польша: 2 899 713 человек
- Россия: 578 255 человек
- Румыния: 774 074 человека
- Венгрия: 489 754 человека
- Молдова: 433 214 человек
- Словакия: 354 329 человек
- Беларусь: 24 084 человека
Ранее мы сообщали, что переселенцы смогут выкупить жилье на льготных условиях.
Также напомним, как получить статус переселенца в "Дії".
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"