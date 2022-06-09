Ким спрогнозировал новые наступления оккупантов на украинские города

Не исключено, что в ближайшее время оккупанты снова попробуют напасть на два города

Ким считает, что армия РФ попробует снова наступать на города, которые им не удалось до конца оккупировать / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие время оккупанты будут пытаться повторно наступать на Николаев и Запорожье. К такому выводу пришел глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет Reuters.

"В ближайшие месяцы, я думаю, у них есть некоторые возможности для наступления на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим ни перегруппировки, ни больших скоплений войск для атаки", – считает Ким.

По его словам, в данный момент ситуация на Николаевском и Запорожском направлении развивается "медленно", однако все может измениться в любой момент.

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Ситуация в Николаеве

В Николаеве российские оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине.

Также оккупанты обстреляли жилые кварталы и инфраструктурный объект в городе. В результате вспыхнул масштабный пожар. Который не могли погасить трое суток.

Также враг обстрелял Корабельный район города. В результате обстрела есть раненые и погибшие.

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Ким сообщал, что появились признаки подготовки отступления в регионе российской армии. Оккупанты начали взрывать мосты, боясь контрнаступления украинской армии.

Что происходит в Запорожье