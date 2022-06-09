Ким спрогнозировал новые наступления оккупантов на украинские города

В ближайшие время оккупанты будут пытаться повторно наступать на Николаев и Запорожье. К такому выводу пришел глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет Reuters.
"В ближайшие месяцы, я думаю, у них есть некоторые возможности для наступления на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим ни перегруппировки, ни больших скоплений войск для атаки", – считает Ким.
По его словам, в данный момент ситуация на Николаевском и Запорожском направлении развивается "медленно", однако все может измениться в любой момент.
Ситуация в Николаеве
В Николаеве российские оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине.
Также оккупанты обстреляли жилые кварталы и инфраструктурный объект в городе. В результате вспыхнул масштабный пожар. Который не могли погасить трое суток.
Также враг обстрелял Корабельный район города. В результате обстрела есть раненые и погибшие.
Ким сообщал, что появились признаки подготовки отступления в регионе российской армии. Оккупанты начали взрывать мосты, боясь контрнаступления украинской армии.
Что происходит в Запорожье
- В Мелитополе Запорожской областив результате переброски войск РФ увеличилось количество военных из оккупированного грузинского региона Южной Осетии.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Запорожье может стать городом, который российские войска попытаются захватить в ближайшее время.
- Оккупанты ударили в конце мая по городу крылатыми ракетами, в результате чего погибла женщина, три человека получили ранения.
- Также оккупанты в середине мая запустили ракету по о. Хортица, обошлось без разрушений инфраструктурных объектов.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"