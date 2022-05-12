Оккупанты запустили ракету по Хортице, вспыхнул пожар

Атака по Запорожью произошла утром 12 мая

Россия атаковала ракетами остров Хортица. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Около 10:00 оккупанты попали по острову Хортица. Обошлось без разрушений инфраструктурных объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной госадминистрации.

Реклама

Ракета попала в заповедную часть острова Хортица, вспыхнул пожар.

"После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Враг уже вторично посягает на святая святых – сердце казачества и колыбель государственности – остров Хортица.

В прошлый раз российские военные выпустили две крылатые ракеты по Хортице 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе Преображенского моста, а вторая – повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий.

Реклама

Выезд из города закрыт

Из-за напряженной ситуации временно ограничили выезд из Запорожья. Все для того, чтобы смогли заехать машины, ожидающие въезд в город уже несколько суток. Эвакуационные коридоры в сторону города будут открыты исключительно на въезд в областной центр.

"В связи с напряженной ситуацией безопасности эвакуационные коридоры в направлении г. Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача – переместить большое количество машин в г. Запорожье, которые ожидают въезд уже несколько суток. Выезд из города временно ограничен", – говорится в сообщении.

Читайте также: