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Кладбища во дворах и выжженные дома. Гайдай заявил о новом Мариуполе на Донбассе (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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20 мая, 12:44
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До войны в промышленном городе жили около 60 тысяч человек
Оккупанты устроили Мариуполь в Рубежном.
Оккупанты устроили Мариуполь в Рубежном. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области появился второй Мариуполь. Рубежное разделило судьбу полностью разрушенного города. От домов остались только выжженные кирпичные коробки, а во дворах появились могилы.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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Промышленный город Рубежное разрушен до основания, уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно.

До войны здесь проживало более 60 тысяч жителей, работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве.

Сегодня рубежане разделились на три категории: те, что эвакуировались в безопасные города Украины или заграницу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, что до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города. Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля", – сообщил Гайдай.

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Что происходит в Рубежном. Фото: Сергей Гайдай

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Ситуация в Луганской области

Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, по Луганской области более 60 разрушенных домов. Такую информацию обнародовал глава ОВА Сергей Гайдай.

В день 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горной общине. Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как в Нирково – пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом – шесть, во Врубовке – три, еще три – в Рубежном. Невозможно счесть повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия.

Однако штурм Северодонецка успеха не имел – россияне понесли потери в личном составе и отступили.

Впрочем, последствия наступления жители города почувствовали: погибшие и раненые люди, разрушенные, по меньшей мере, пять многоэтажек. Не лучше ситуация и в Лисичанске и рядом городах. Так, в Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске – 14, в Привиле – 17.

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