Кличко: В Киеве начали военные занятия с гражданскими

Подобные занятия организуют в каждом районе столицы

Виталий Кличко (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

В столице начали проводить военные занятия с гражданскими жителями, чтобы повысить уровень защиты обороны города. В первую очередь их проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций города.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире общенационального телемарафона, сообщается на сайте главы столицы.

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"В первую очередь подготовку проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. Им предоставляют ключевые знания, в частности по предоставлению экстренной домедицинской помощи. В нынешних условиях это крайне необходимо. Потому что восемьдесят процентов погибших во время боевых действий – это люди, которые теряют много крови. И важно знать, как в условиях войны можно спасти жизнь раненому. Также постоянно занятия проводят для разных подразделений городских властей", – сообщил Кличко.

В дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих. Подобные занятия организуют в каждом районе столицы.

План занятий включает практические действия и отработку следующих навыков: огневая подготовка и порядок действий при обстреле противника; тактическая медицина; инженерная подготовка и порядок обращения с взрывоопасными предметами; обеспечение гражданской защиты населения; действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Напомним, в Киеве действует объединенный учебный центр по подготовке подразделений Территориальной обороны и муниципальной безопасности столицы для отработки совместных действий по противодействию вызовам вооруженной агрессии России.

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Столичные власти планируют расширить программу подготовки населения к национальному сопротивлению и разработать тренировки для всех категорий гражданского населения, включая женщин, студентов и старшеклассников.

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