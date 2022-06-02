Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: глава ОВА сообщил об успехе защитников Украины

Наши военные продвигаются дальше на юг

ВСУ освободила более 20 населенных пунктов. / Фото: Думская, Коллаж: Сегодня

Украинская армия освободила от российских оккупантов более 20 населенных пунктов на севере Херсонской области.

Об этом глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил в эфире телемарафона.

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Какая ситуация

"Со (стороны – ред.) Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов", – заявил он.

По словам Лагуты, наши военные продвигаются дальше на юг области. При этом он отметил, что временно оккупированную часть Херсонской области покинуло около половины населения

Напомним, российские оккупанты полностью заблокировали выезд из Херсонской области. С 28 мая они прекратили выпускать автомобили с людьми, которые пожелали бежать от русского мира.

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