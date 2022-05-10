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Кравчук за год до смерти предсказал, когда закончится война с Россией

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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10 мая, 23:26
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Первый президент Украины еще тогда заявлял, что наша страна первой никогда не начнет агрессию
Первый президент Украины год назад сказал, когда закончится война с Россией.
Первый президент Украины год назад сказал, когда закончится война с Россией. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 10 мая, ушел из жизни первый президент Украины Леонид Кравчук. Легендарный политик скончался в возрасте 88 лет.

Год назад в интервью DW он рассказал, когда может закончиться война Украины и России.

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"А причина остается"

"К сожалению, Минский переговорный процесс за 6-7 лет не дал реальных результатов. Война продолжается и мы сейчас ведем борьбу с ее последствиями – обмен пленными, работа контрольно-пропускных пунктов, различные гуманитарные проблемы. А причина остается. Причина – это война", – говорил тогда Леонид Кравчук.

По его словам, война Украины и России закончится только тогда, когда все мировое сообщество заставит РФ покинуть Крым и Донбасс:

"Я говорю это все время – как бы Украина не стремилась к миру, как бы не выкладывалась, но пока мировое сообщество, Европа, США, все вместе – и, конечно, при активном и непосредственном участии Украины – не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма, не заставят Россию жить по нормам международного права, война не закончится".

При этом он отмечал, что Украина сама первой никогда не начнет агрессию:

"Мы за политико-дипломатический процесс. Но если Россия начнет масштабную агрессию, мы будем защищаться силой. У нас нет выбора".

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Напомним, появились реакции на известие о смерти Леонида Кравчука, президента Украины в 1991-1994 годах. Свои соболезнования выразили украинские чиновники, а также бывшие высокопоставленные политики. Смерть первого президента называют "большой потерей", а его самого – человеком, "похоронившим Советский Союз". Сайт "Сегодня" собрал главные заявления.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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