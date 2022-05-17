Кремль уже решил, кому отдать на разграбление разрушенный Мариуполь

В захваченном городе состоялась первая рабочая встреча с участием оккупационной администрации

В России решили, кто будет "править" в разрушенном Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

Разрушенный российскими оккупантами Мариуполь захватчики планируют отдать в распоряжение кадыровцам. Город хотят отдать с портом и правом мародерства. 17 мая впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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"Для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам. С портом и правом мародерства. Теперь мы фиксируем частичное подтверждение", – заявил он.

Андрющенко рассказал, что 17 мая в заблокированном Мариуполе впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата Госдумы РФ Саблина (куратор оккупации Мариуполя с 2014 года), Адама Делимханова и Ахмеда Долгаева. Они являются частью политической власти Чечни. На встрече обсуждались планы по "восстановлению Мариуполя".

"Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию того, что осталось. И никак не похоже на "планы по восстановлению", – добавил советник мэра.

Встреча с участием оккупационной администрации в Мариуполе

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Эвакуация с "Азовстали"

После 82-х дней обороны из окруженного оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных через гуманитарный коридор были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта оккупированы.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук рассказала, что защитников Мариуполя обменяют на российских военнопленных.

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Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что защитники "Азовстали" выполнили приказ командования сдержать большую группировку оккупантов и сейчас получили новый – сохранить свои жизни.

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