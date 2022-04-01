Кулеба и Блинкен обсудили новые санкции против РФ

Политики провели телефонный разговор

Кулеба поблагодарил Блинкена за уже оказанную поддержку США/Фото: Alex Edelman/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Политики обсудили шаги для экономического и военного укрепления нашей страны, а также новые санкции против России.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

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"Обсудили с госсекретарем Блинкеном шаги по экономическому и военному укреплению Украины, чтобы мы могли продолжать эффективно отражать дальнейшие российские атаки. Благодарен США за уже оказанную поддержку. Наступают новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле", – сообщил Кулеба.

Зеленский рассказал, какой видит победу Украины

Президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist ответил на вопрос о том, как выглядит украинская победа.

"Победа – это возможность спасти как можно больше жизней, ведь без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но в конечном итоге это просто территория. Я не знаю, сколько продлится война, но мы будем сражаться до последнего города, который у нас есть. С самого начала, когда выбираешь вариант о том, что люди должны делать или не делать, люди не понимают, что такое полноценная война. Моя работа – дать сигнал, чтобы люди знали, как действовать. И когда ты показываешь, как должна вести себя Украина, ты тоже должен вести себя соответственно", – рассказал президент.

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