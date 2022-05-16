Кулеба заявил о серьезном изменении позиции Украины на переговорах с Москвой

Глава МИД также рассказал, чего Путин больше не сможет делать в случае контакта с Киевом

Дмитрий Кулеба заявил об изменении позиции Украины на переговорах. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Украины на переговорах изменилась. Она стала более жесткой. Кроме того, президент РФ Владимир Путин больше не сможет ставить свои условия Украине.

Об этом Кулеба рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

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Он отметил, что позиция Украины на переговорах ужесточается и что официальный Киев не будет терпеть никаких ультиматумов.

"Настоящая проблема заключается в том, что Россия не проявляет желания участвовать в реальных и предметных переговорах", – отметил министр.

Он также добавил, что прошло то время, когда Путин мог бы хоть кому-то ставить свои условия и выдвигать ультиматумы.

Зеленский высказался о возможности переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России все меньше шансов сесть за стол переговоров с Украиной с каждым новым военным преступлением оккупантов.

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"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки погибших, случаи изнасилований, с каждым новым зверством исчезает желание и возможность договариваться, как и возможность решения этого вопроса дипломатическим тоном", — говорит Зеленский.

Президент Украины также выразил уверенность, что Украина выиграет войну и вернет себе все территории.

Также Зеленский заявил, что не намерен идти на уступки, которые позволят России "сохранить лицо".

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