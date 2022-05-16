Кулеба заявив про серйозну зміну позиції України на переговорах із Москвою

Глава МЗС також розповів, чого Путін більше не зможе робити у разі контакту з Києвом

Дмитро Кулеба заявив про зміну позиції України на переговорах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що позиція України на переговорах змінилася. Вона стала жорсткішою. Крім того, президент РФ Володимир Путін більше не зможе ставити свої умови Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

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Він зазначив, що позиція України на переговорах посилюється і що офіційний Київ не терпітиме жодних ультиматумів.

"Справжня проблема полягає в тому, що Росія не виявляє бажання брати участь у реальних та предметних переговорах", – зазначив міністр.

Він також додав, що минув той час, коли Путін міг би хоч комусь ставити свої умови та висувати ультиматуми.

Зеленський висловився про можливість переговорів із Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має менше шансів сісти за стіл переговорів із Україною з кожним новим воєнним злочином окупантів.

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"З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки загиблих, випадки згвалтувань, з кожним новим звірством зникає бажання та можливість домовлятися, як і можливість вирішення цього питання дипломатичним тоном", – каже Зеленський.

Президент України також висловив упевненість, що Україна виграє війну та поверне собі всі території.

Також Зеленський заявив, що не має наміру йти на поступки, які дозволять Росії "зберегти обличчя".

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