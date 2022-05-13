Путин хочет переговоров не только с Украиной: у Эрдогана объяснили планы РФ

Россия не оставляет надежд заключить крупную сделку с Западом, отметил пресс-секретарь президента Турции

Путин хочет переговоров не только с Украиной, но и с Западом / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров и с Украиной, и с Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Мы отдаем себе отчет, что Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое крупное соглашение. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина. Невозможно положить конец боевым действиям и, наконец, войне, не восстановив здесь правильный баланс", – сказал Калын, которого цитирует Telegram-канал "Сегодня".

Зеленский высказался о возможности переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России все меньше шансов сесть за стол переговоров с Украиной с каждым новым военным преступлением оккупантов.

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"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки погибших, случаи изнасилований, с каждым новым зверством исчезает желание и возможность договариваться, как и возможность решения этого вопроса дипломатическим тоном", — говорит Зеленский.

Президент Украины также выразил уверенность, что Украина выиграет войну и вернет себе все территории.

Также Зеленский заявил, что не намерен идти на уступки, которые позволят России "сохранить лицо".