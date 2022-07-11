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Подоляк жестко потроллил распиаренные С-400 РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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11 июля, 14:59
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Советник главы ОПУ прокомментировал регулярные точные попадания украинской армии по командным пунктам и складам с боеприпасами россиян
Михаил Подоляк (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Михаил Подоляк (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Знаменитая российская система противовоздушной обороны С-400 "ловит ракеты, как российские футболисты – мячи".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Россия хотела доказать, что у нее "вторая армия мира". Все увидели: армия мародеров, террористов и насильников. Россия хотела показать, что у нее есть мощный ВПК (военно-промышленный комплекс. – Ред.) – #аналоговнет. Все увидели: знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты – мячи. Все еще идет по плану, не правда ли?" – написал Подоляк.

Отметим, как заявляют в Минобороны РФ, тактико-технические характеристики зенитно-ракетного комплекса С-400 таковы: дальность обнаружения цели – до 600 км, максимальная дальность поражения аэродинамических целей – до 400 км, баллистических ракет средней дальности – 15 км, высота поражения целей – от 5 м до 30 км, средняя скорость полета ракет – до 2,5 км/с, стартовая масса – до 1,9 т, скорость цели максимальная – 4,8 км/с.

После появления на вооружении ВСУ HIMARS в России начали жаловаться, что С-400, которые "на бумаге" могут сбивать такие ракеты, не справились с этой задачей, что привело к уничтожению российских складов с боеприпасами и серьезным потерям в живой силе.

Ранее мы сообщали, что ВСУ ударили по оккупантам и их технике на юге.

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Также напомним, капитан 103-й бригады рассказал о работе HIMARS на фронте.

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