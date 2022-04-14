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Макрон & Ле Пен. Выборы во Франции на грани статистической погрешности

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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14 апреля, 09:01
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Эксперты дают лидеру крайне правой партии шанс обойти действующего президента
Кто из них будет следующим президентом Франции, эксперты не берутся предсказывать / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Кто из них будет следующим президентом Франции, эксперты не берутся предсказывать / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Через неделю, 24 апреля граждане Франции будут выбирать себе президента на пять ближайших лет. Как и в 2017 году во втором туре встретятся теперь уже действующий президент Эммануэль Макрон, который получил в первом туре 28% голосов и лидер крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (23%). Казалось бы, интриги нет. Однако на этот раз все не так однозначно.

Портал Сегодня изучил шансы кандидатов.

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Рейтинги

Пять лет назад во втором туре выборов Макрон получил поддержку 66,1% граждан, принявших участие в голосовании. Ле Пен довольствовалась 33,9%.

Сейчас, по мнению экспертов, разрыв между оппонентами может быть на уровне статистической погрешности. По данным американской медиа-организации Politico, рейтинг президента 53%, у его соперницы – 47%. Нынешний рейтинг Макрона на 13% ниже, чем он получил на выборах в 2017 году.

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Эксперты отмечают, что при наличие достаточного количества еще неопределившихся французов с таким рейтингом можно ожидать сюрприза в результатах голосования в случае низкой явки избирателей 24 апреля.

Провалы Макрона

Французам придется выбирать между провалами Макрона в первую очередь во внутренней политике и пророссийской Ле Пен.

В период своего президентства Макрон пережил несколько масштабных акций протеста. В 2018 году Франция столкнулась с самыми агрессивными протестами так называемых "желтых жилетов". Тогда французов сначала не устроило намерение Макрона повысить налог на углеродное топливо ради борьбы за экологию, а потом вспомнили ему трудовую реформу с упрощением процедуры увольнения работников и ужесточение антитеррористического закона.

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Вторая волна масштабных протестов прокатилась в период пандемии COVID-19. С середины 2021 года до весны 2022 года десятки тысяч французов протестовали против введения так называемого "паспорта здоровья" (свидетельства о вакцинации) и запрета на работу ряду невакцинированных специалистов.

Сейчас Макрон идет на выборы тоже с программой не очень популярных реформ. Например, он выступает за постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет. Хотя и предлагает снижение налогов на 15 млрд евро в год для домашних хозяйств и предприятий.

Козыри Ле Пен

Эксперты отмечают, что на фоне существующего недовольства правлением Макрона в случае объявления Ле Пен о новых политических и экономических переменах у нее есть шанс обойти конкурента. Сейчас она довольно удачно построила свою предвыборную кампании на критике бездействия власти на фоне резкого роста цен на энергоносители и растущей инфляции. Также она обещает отменить подоходный налог для лиц моложе 30 лет и освободить компании от налоговых отчислений, если они повысят минимальную зарплату сотрудникам на 10%. Обещает Ле Пен разобраться с мигрантами – власти будут жестче высылать нелегалов.

А сейчас пытается отделаться от мнения, что она является пророссийским кандидатом. 13 апреля Ле Пен заявила, что обвинения ее в близости к России являются "несправедливыми", и повторила, что она изменила свою позицию в отношении Кремля после войны в Украине.

"До начала войны в Украине я действительно считала, что в интересах Франции снова установить более тесные связи с Россией и… не допустить, чтобы Россия построила такой прочный союз с Китаем", — передает агентство Reuters слова Ле Пен.

День голосования покажет, насколько французы забыли визит Ле Пен в Москву в 2017 году, во время которого она высоко оценила "новое видение" мировой политики российским президентом и взяла кредит на финансирование своей партии.

Рукопожатие, которое может стоить президентства
Рукопожатие, которое может стоить президентства

По сообщениям, Ле Пен готовилась на этих выборах также использовать "великий прогресс Москвы". Однако после начала войны в Украине ее штаб вынужден был выбросить на помойку более миллиона листовок с фото рукопожатия их лидера и Путина.

Итог первого тура

Как написала сразу после результатов первого тура французская газета Le Monde, страна оказалась расколота.

"Франция белых воротничков и пенсионеров против Франции служащих и рабочих, Франция больших городов против сельской Франции, европейская Франция против Франции национального суверенитета", – написало издание.

Прогноз

"Несмотря на разрыв в первом туре между Макроном и Ле Пен, результат второго тура непредсказуем", – пишет одна из крупнейших французских газет Libération. Крушение традиционных правых и левых сил, "республиканцев" и Социалистической партии, лишает действующего президента автоматической победы во втором туре.

"Несмотря на то, что Макрон опередил Ле Пена на 5% в первом туре, теперь Макрон должен убедить гораздо более широкий круг электората, а именно левых избирателей, поддержать его во втором туре. Макрон может столкнуться с гораздо более жесткой гонкой против Ле Пен, чем в 2017 году, причем по всей стране", – пишет Politico.

В первую очередь президент должен убедить сторонников левых кандидатов, в том числе показавшего третий результат Жан-Люка Меланшона из партии "Непокоренная Франция" (22,2%). Как пишет профессор французской и европейской политики Университетского колледжа Лондона (Великобритания) Филипп Марльер, Меланшон и в целом левые кандидаты не хотят открыто призывать голосовать за Макрона, что повысит шанс на победу Ле Пен.

"Макрон является единственной целью непостоянного и разгневанного электората. Были созданы условия для того, чтобы Франция получила президентом крайне правого. Раньше такой возможности не было", – считает Марльер.

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