Марченко отменил "сухой закон" в Одесской области, но пить разрешил не всем

В Одесской области с 22 июня отменили "сухой закон". Правда, есть очень важное ограничение, систематическое нарушение которого может привести к возврату запрета на продажу крепких спиртных напитков для всех категорий граждан.
Об этом сообщается на телеграм-канале Одесской областной администрации.
Что известно
Сообщается, что "сухой закон", введенный с начала военного положения, отменен приказом начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко. С 22 июня 2022 года в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 20:00.
Однако есть главное условие.
Строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.
Ранее Максим Марченко подписал приказ, которым с 1 апреля разрешили продавать в области вино, пиво, ликер, шампанское и портвейн.
Обстановка
- В целом в регионе, как и по всей Украине, неспокойно. 20 июня в Одессе от взрывной волны после того, как утром сбили вражескую ракету, были повреждены около сотни окон.
- В тот день, как сообщили в ОК "Південь", в течение трех часа враг нанес по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами.
- 14 июня в Одессе и Одесской области по состоянию на 7 утра была слышны взрывы. Позже в городе была объявлена воздушная тревога.