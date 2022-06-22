Марченко отменил "сухой закон" в Одесской области, но пить разрешил не всем

Кому можно будет выпить только за нашу окончательную победу над Москвой

Марченко подписал соответствующий приказ / Коллаж "Сегодня"

В Одесской области с 22 июня отменили "сухой закон". Правда, есть очень важное ограничение, систематическое нарушение которого может привести к возврату запрета на продажу крепких спиртных напитков для всех категорий граждан.

Об этом сообщается на телеграм-канале Одесской областной администрации.

Реклама

Что известно

Сообщается, что "сухой закон", введенный с начала военного положения, отменен приказом начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко. С 22 июня 2022 года в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 20:00.

Однако есть главное условие.

Строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

Реклама

Ранее Максим Марченко подписал приказ, которым с 1 апреля разрешили продавать в области вино, пиво, ликер, шампанское и портвейн.

Обстановка