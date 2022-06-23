NASA показало, как горят "вышки Бойко" (фото)

Опубликованы спутниковые снимки пожара на буровых платформах

Опубликованы фото пожара / Фото: Коллаж: Сегодня

Пожар на буровых платформах "Черноморнефтегаза", поврежденных после удара, попал на спутниковые снимки американского аэрокосмического агентства NASA. Фото обнародовало Радио Свобода.

Впервые NASA зафиксировало пожар 20 июня, когда российские власти обвинили украинских военных в ударе по буровым платформам, которые украинские СМИ называют "вышками Бойко". Тогда было зафиксировано три очага пожара.

Реклама

На снимках четыре очага пожара

Спутниковый снимок акватории Черного моря, на котором виден пожар на буровых платформах "Черноморнефтегаза"

21 июня пожар усилился. Тогда российские власти заявили, что огонь подошел к скважине.

Как все происходило

20 июня стало известно об ударе ВСУ по "вышкам Бойко" – буровым платформам в Черном море, которые были захвачены РФ после незаконной аннексии Крыма.

Реклама

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял: официального подтверждения того, что ВСУ обстреляли газовые вышки, нет, однако, по его мнению, украинские военные имели для этого основания. Братчук указал на то, что Россия разместила военных и оборудование на этих платформах.

Позже оперативное командование "Юг" подтвердило нанесение ударов по позициям российских захватчиков на острове Змеиный в Черном море.