"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!": Зеленский прокомментировал победу Kalush Orchestra

Глава государства отреагировал на победу украинской группы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"

Сделаем все, чтобы "Евровидение" принимал украинский Мариуполь, сказал Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский отблагодарил Kalush Orchestra за победу на "Евровидении-2022".

Соответсвующее заявление глава государства написал на странице в своем в Facebook.

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"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!" В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!", – заявил Зеленский.

В конце своего выступления в гранд-финале "Евровидении-2022" Kalush Orchestra сказал самое главное для украинского народа, для людей, которые находятся в блокадном Мариуполе: "Help Mariupol! Help Azovstal!" . Мы очень гордимся нашими ребятами, которые совершили героический поступок.

Но, похоже, не все одобрили то, что Kalush Orchestra помог Украине, призвав мир спасти людей с завода "Азовсталь". Так, украинскую группу просто начали игнорировать после этого!

Отметим, что многие опасались, что за громкие высказывания нашу страну могут исключить из конкурса и оштрафовать за политические высказывания, но Kalush Orchestra не дисквалифицировали из финала.

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Напомним, сайт "Сегодня" подробно описывает все происходящее на финале "Евровидения-2022" в онлайн-трансляции .