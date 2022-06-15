НАТО готовит перевод украинской армии на оружие Альянса – Столтенберг

На саммите "Рамштайн-3" будут обсуждать новую военную помощь

Генсек НАТО анонсировал новую военную помощь Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

НАТО готовит план по переводу Вооруженных сил Украины с постсоветского вооружения на оружие Альянса.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 15 июня.

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"НАТО готовит план по переводу украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса", – рассказал генсек.

Столтенберг добавил, что вечером министры обороны стран НАТО на саммите "Рамштайн-3" в Брюсселе должны объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

Отметим, что в апреле по итогам саммита "Рамштайн-1" в Германии было принято решение выделить Украине дополнительное вооружение.

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Германия согласилась передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард" (правда, в каком количестве, пока держится в секрете), Франция обеспечит Киев самоходными артиллерийскими установками CAESAR (по данным СМИ, Украина получит 12 гаубиц), а Великобритания отправит в нашу страну переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

Потребности Украины в оружии

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы победить в войне с Россией.

По его словам, Украине необходимо получить:

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1000 гаубиц калибра 155 мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

Также стало известно о том, что Литва передаст Украине крупную партию оружия, а именно 110 антидроновых ружей собственного производства. Оружие назвали "Убийцей орков".