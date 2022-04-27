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"Гепард", "Цезарь" и "Звездный след": что известно о новом оружии Запада для ВСУ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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27 апреля, 06:00
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Иностранные гаубицы и зенитки превосходят аналоги, которыми располагают ВСУ
Германия, Франция и Великобритания отправят в Украину новое вооружение. Фото: коллаж "Сегодня"
Германия, Франция и Великобритания отправят в Украину новое вооружение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Германии, на авиабазе ВВС США Рамштайн, состоялась встреча международной Консультативной группы по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине на фоне полномасштабного вторжения России. На мероприятии с участием министров более 40 стран было принято решение выделить нашей стране дополнительное вооружение. Сайт "Сегодня" выяснил, какое оружие получит Украина от западных партнеров и насколько оно эффективно.

Оружие дадут Германия, Франция и Великобритания

Как сообщает ВВС, саммит прошел под председательством главы Пентагона Ллойда Остина, заявившего, что Украина может победить в войне, если у нее будет необходимая техника и тяжелое вооружение.

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"Мы ведем теплую, откровенную и продуктивную дискуссию с президентом Зеленским и его командой о нашей поддержке и материально-технической базе, в которой нуждается Украина. Потребности Украины меняются, так как битва переместилась на Донбасс и юг страны. Мы продолжим делать все возможное, чтобы победить их", – заявил министр обороны США.

Ллойд Остин: "Украина может победить в войне, если у нее будет необходимая техника и тяжелое вооружение"
Ллойд Остин: "Украина может победить в войне, если у нее будет необходимая техника и тяжелое вооружение" / Фото: Twitter

На встрече также присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников. Чиновник передал западным партнерам список современного вооружения, необходимого Украине для полной победы над российским агрессором и освобождения своих территорий.

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"Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет мировую безопасность, справедливость и приближает нашу совместную победу над Россией", – написал Резников на своей странице в Twitter.

В результате встречи было принято решение, что ряд стран предоставит Украине необходимое вооружение. В частности, Германия согласилась передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард" (правда, в каком количестве пока держится в секрете – Ред.), Франция обеспечит Киев самоходными артиллерийскими установками CAESAR (по данным СМИ, Украина получит 12 гаубиц – Ред.), а Великобритания отправит в нашу страну переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

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В результате встречи было принято решение, что ряд стран предоставит Украине необходимое вооружение
В результате встречи было принято решение, что ряд стран предоставит Украине необходимое вооружение / Фото: Twitter

Что же собой представляют данные виды вооружения и как они повлияют на ход войны?

ЗСУ "Гепард"

Немецкая зенитная самоходная установка Gepard – предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных и надводных целей на дальности до 4500 метров. Установка может стрелять как с места, так и находясь в движении.

Серийное производство "Гепарда" было начато в 1973 году, а первая партия машин поставлена на вооружение армии ФРГ в 1976 году. Этими самоходными установками также пользуются армии Бельгии, Голландии, Бразилии, Иордании и Румынии.

ЗСУ Gepard оснащена двумя радиолокационными станциями – целеуказания MPDR-12, расположенной в задней части башни, и орудийной наводкой "Альбис", находящейся спереди. РЛС целеуказания обеспечивает дальность обнаружения воздушных целей на расстоянии до 15 км. Во второй половине 80-х годов была создана новая РЛС целеуказания MPDR-18S с дальностью обнаружения до 18 км. Диапазон ее работы 1,7-2 км.

Кроме двух радаров Gepard имеет бортовую навигационную систему, прицельные приспособления для стрельбы и систему защиты от оружия массового поражения. Некоторые машины снабжены лазерным дальномером Siemens.

С каждого борта башни снаружи установлены 35-мм пушки "Эрликон" KDA скорострельностью 550 выстрелов в минуту. Масса снаряда 0.55 кг. Начальная скорость полета 1175 м/с. Боекомплект – 310 снарядов, в том числе 20 бронебойных подкалиберных снарядов – для поражения сильно бронированных наземных целей. Для стрельбы по воздушным целям применяются снаряды с осколочно-фугасными, бронебойными калиберными и подкалиберными поражающими элементами. Также установлен пулемет калибра 7,62 мм.

ЗСУ Gepard может стрелять как с места, так и находясь в движении
ЗСУ Gepard может стрелять как с места, так и находясь в движении / Фото: Wikipedia

САУ "Цезарь"

CAESAR (произносится как Сеза́р или Цезарь – Ред.) – 155-милиметровая самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. Данная гаубица была представлена в 1994 году. В 2004 году – поставлена на вооружение армии Франции. Гаубицами "Цезарь" также пользуются армии Таиланда, Индонезии, Саудовской Аравии и Чехии.

Гаубица CAESAR установлена на колесном шасси Renault Sherpa. Масса установки около 18 тонн, длинна – 10 м, ширина – 2,55 м. Бронированная, обеспечивающая защиту от пуль калибра до 7,62 мм и осколков снарядов, кабина вмещает в себя 5 человек. Имеется система кондиционирования воздуха.

Установка оборудована системой управления огнем "Сигма-30", в состав которой входит приемник навигационной системы NAVSTAR. В СУО входит радар для измерения начальной скорости, встроенный баллистический блок управления и автоматическая система подачи снарядов.

Максимальная скорострельность орудия – 6 выстрелов в минуту. Наведение орудия выполняется с помощью системы управления огнем в автоматическом режиме, также может осуществляться вручную с помощью оптических приборов.

Дальность стрельбы прямой наводкой – до 2000 м. Для стрельбы применяются осколочно-фугасные, кассетные, дымовые, осветительные снаряды, активно-реактивные снаряды, а также противотанковые управляемые снаряды BONUS. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом (например Excalibur – Ред.) – до 46 км. Боекомплект САУ – 18 выстрелов.

Запас хода "Цезаря" около 600 км. САУ может транспортироваться самолетами C-130, Ил-76, C-160, A400M.

Дальнобойность САУ "Цезарь" может достигать до 46 км
Дальнобойность САУ "Цезарь" может достигать до 46 км / Фото: Wikipedia

ПЗРК Starstreak

Starstreak (Звездный след – Ред.) – британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Позиционируется изготовителем как многоцелевой комплекс с высокоскоростными ракетами. В 1997 году был принят на вооружение британской армии. Данными ПЗРК также пользуются армии Таиланда, Индонезии, Малайзии и ЮАР..

Особенностью комплекса является то, что после пуска и разгона ракеты, происходит отделение трех поражающих элементов, каждый из которых имеет свою осколочную боевую часть, что увеличивает вероятность поражения цели. Наведение боеголовки происходит по лазерному лучу, наводимому оператором вручную.

Тактико-технические характеристики ракеты Starstreak:

  • Длина ракеты: 1,39 м;
  • Диаметр корпуса: 0,13 м;
  • Размах крыла: 0,27 м;
  • Масса ракеты: 14 кг;
  • Дальность действия: 1500-6000 м;
  • Время полета: 8 сек;
  • Высота поражаемых целей: 5000 м;
  • Боевая часть: три проникающих вольфрамовых субэлемента (так называемые "дротики" – Ред.) с осколочными боевыми частями.

Ракета из ПЗРК Starstreak разделяется на три поражающих элемента
Ракета из ПЗРК Starstreak разделяется на три поражающих элемента / Фото: Wikipedia

Насколько полезным будет новое оружие для Украины

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что вооружение, которое передаст Украине Запад по своим характеристикам значительно превосходит аналоги, которыми сегодня располагают ВСУ.

"Украинская артиллерия – это в основном советские 122-миллиметровые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и 152-милиметровые – 2С3 "Акация". Дальнобойность данных орудий составляет 15 и 17 км, в то время, как, например, "Цезарь" стреляет на более, чем 40 км", – говорит "Сегодня" Жданов.

Эксперт также отмечает, что западные гаубицы и зенитки просты и удобны в управлении, и могут самостоятельно выполнять огневую задачу в автоматическом режиме.

"Что касается Starstreak, то данный ПЗРК хоть и был произведен в конце 90-х годов, но в Украину поступит его модернизированная версия. Это будет один из самых современных и высокоточных переносных зенитно-ракетных комплексов с вольфрамовыми дротиками. С таким оружием наши бойцы смогут нанести российским оккупантам серьезный урон", – подытожил Жданов.

Олег Жданов: "Современное оружие поможет Украине изменить ход войны"
Олег Жданов: "Современное оружие поможет Украине изменить ход войны" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что Украине необходимо тяжелое оружие.

Также мы информировали, что 19 апреля представители ряда стран заявили, что собираются предоставить Украине тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, противотанковые и противовоздушные средства. Сайт "Сегодня" выяснял, какие страны окажут Украине военную помощь в ближайшее время и как она повлияет на ход войны.

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