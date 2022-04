"Гепард", "Цезарь" и "Звездный след": что известно о новом оружии Запада для ВСУ

В Германии, на авиабазе ВВС США Рамштайн, состоялась встреча международной Консультативной группы по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине на фоне полномасштабного вторжения России. На мероприятии с участием министров более 40 стран было принято решение выделить нашей стране дополнительное вооружение. Сайт "Сегодня" выяснил, какое оружие получит Украина от западных партнеров и насколько оно эффективно.

Как сообщает ВВС, саммит прошел под председательством главы Пентагона Ллойда Остина, заявившего, что Украина может победить в войне, если у нее будет необходимая техника и тяжелое вооружение.

"Мы ведем теплую, откровенную и продуктивную дискуссию с президентом Зеленским и его командой о нашей поддержке и материально-технической базе, в которой нуждается Украина. Потребности Украины меняются, так как битва переместилась на Донбасс и юг страны. Мы продолжим делать все возможное, чтобы победить их", – заявил министр обороны США.

На встрече также присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников. Чиновник передал западным партнерам список современного вооружения, необходимого Украине для полной победы над российским агрессором и освобождения своих территорий.

"Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет мировую безопасность, справедливость и приближает нашу совместную победу над Россией", – написал Резников на своей странице в Twitter.

To achieve full victory over the aggressor and liberation of territories we need weapons. Modern weapons. A large number of modern heavy weapons.

I thank all of our partners for their military assistance. We are confident that it will continue.#ArmUkraineNowpic.twitter.com/umBEEtuxqF