Ненависть ко всему русскому будет расти – Зеленский

Глава государства дал первое после начала войны большое интервью российским журналистам

Каждый следующий день войны в украине ставит под вопрос вообще понимание, что такое русский язык, считает глава государства. Коллаж "Сегодня"

Ненависть ко всему русскому будет расти. Однозначно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам.

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"Что касается пункта защиты русского языка… Не знаю, донесли ли они все мои аргументы… Каждый следующий день войны ставит под вопрос вообще понимание, что такое русский язык. То есть люди этого не будут хотеть. Люди не будут хотеть читать, смотреть кино, говорить. Ну, я вам просто говорю, как это… Что это вызывает, понимаете? Даже то, что может кому-то очень нравилось — но когда его очень много, то оно назад выходит. Еще и через кровь это нам передали — любовь к русскому языку. Вот. Поэтому это очень серьезный момент", - сказал Зеленский.

Далее глава государства уточнил.

"Значит, это что касается русского языка. Мое мнение было следующее: я хотел срезать вообще эту постоянную аргументацию по поводу того, что — как, что, какой язык… У нас все говорят, как хотят, на любом языке. У нас больше 100 национальностей живет в стране. Поэтому мы сказали, что только зеркальное уважение. Договор о зеркальном уважении к истории, языкам, культурным ценностям со всеми соседями. Это я принимаю. Это я принимаю. Я уверен, что наш народ это примет, если захочет, потому что все все равно будет так или иначе голосоваться народными избраниями", - добавил Зеленский.

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