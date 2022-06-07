Ничего святого! Оккупанты обстреляли детский сад в Запорожской области (фото)

Было выбито около 100 окон

Ракета попала во двор детского садика в Запорожской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины. На этот раз под обстрел попал детский сад в пгт Степногорск Васильевского района Запорожской области.

Об этом сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация.

Реклама

Что произошло

Как отмечается, ракета попала во двор дошкольного учебного заведения. Осколками было выбито около 100 окон.

"В общем вчера с 18:00 до 19:00 часов в Степногорск попало 8 снарядов оккупантов. Разрушения получил жилой фонд третьего микрорайона города. Один человек ранен, пострадавший госпитализирован", – говорится в сообщении.

В ОВА сообщили, что враг почти каждый день обстреливает поселок городского типа. Так, в населенном пункте с начала марта нет централизованного водоснабжения.

"Скважины расположены в 15 км от поселка, на временно оккупированной территории. Из-за постоянных обстрелов в поселке бывают перебои с электроснабжением. До войны в Степногорске проживало более 5000 человек, сейчас в два раза меньше", – указали в ОВА.

Обстрел детского сада, Степногорск. Фото – Запорожская областная военная администрация. Обстрел детского сада, Степногорск. Фото – Запорожская областная военная администрация. Обстрел детского сада, Степногорск. Фото – Запорожская областная военная администрация. Обстрел детского сада, Степногорск. Фото – Запорожская областная военная администрация. Обстрел детского сада, Степногорск. Фото – Запорожская областная военная администрация. Обстрел детского сада, Степногорск. Фото – Запорожская областная военная администрация. Обстрел детского сада, Степногорск. Фото – Запорожская областная военная администрация. Обстрел детского сада, Степногорск. Фото – Запорожская областная военная администрация. 1 /8

Реклама

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты РФ в Мариуполе вербуют местных жителей для работы в бывших местах наказаний, где оборудованы застеночные.

Читайте также: