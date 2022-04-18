Оккупанты накрыли "Градом" Запорожскую область, пострадал ребенок

Российские военные в очередной раз нарушили законы и обычаи войны

14-летняя девочка после обстрела попала в больницу. Фото: коллаж "Сегодня"

Запорожская областная прокуратура начала уголовные производства по факту обстрела российскими оккупантами города Орехов и села Преображенка, что в области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, 18 апреля 2022 военнослужащие страны-агрессора с применением реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийских средств поражения в очередной раз обстреляли город Орехов и село Преображенка Пологовского района.

Вражеской атакой поражены дома мирного населения и объекты гражданской инфраструктуры. Среди пострадавших есть ребенок. В настоящее время 14-летняя девочка с телесными повреждениями доставлена ​​в больницу.

"Запорожской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

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Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

Ситуация в Запорожской области