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Обсуждение в ООН зверств оккупантов в Украине, дебаты в ПАСЕ относительно последствий агрессии РФ и другие важные события 27 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 апреля, 06:00
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В ООН обсудят ответственность РФ за зверства в Украине, а на сессии ПАСЕ состоятся дебаты по поводу последствий войны России против Украины
Важные события 27 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 27 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 27 апреля, члены Совета Безопасности ООН проведут в штаб-квартире организации неформальную встречу по теме "Обеспечение ответственности за зверства, совершенные в Украине". Также сегодня в ПАСЕ состоятся общеполитические дебаты по поводу последствий агрессии Российской Федерации против Украины.

В ООН обсудят ответственность РФ за зверства в Украине

27 апреля члены Совбеза ООН проведут в штаб-квартире организации неформальную встречу на тему "Обеспечение ответственности за зверства, совершенные в Украине". Инициаторами обсуждения этого вопроса выступили Албания и Франция вместе с Украиной.

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Ожидается, что на мероприятии будут объявлены заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Встреча начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву) и будет транслироваться на веб-ресурсах ООН в режиме онлайн.

На сессии ПАСЕ состоятся дебаты по поводу последствий войны РФ против Украины

Общеполитические дебаты по поводу последствий агрессии РФ против Украины, которые пройдут 27 апреля, будут в центре весенней пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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В контексте агрессии РФ также планируется проведение срочных дебатов по "обеспечению привлечения к ответственности виновных в серьезных нарушениях международного гуманитарного права".

27 апреля перед ПАСЕ должен выступить президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла и ответить на вопросы парламентариев.

Ассамблея также обсудит отчеты об укреплении стратегического партнерства между Советом Европы и ЕС, о защите и содействии настоящей демократии в Европе, а также – как эффективно использовать конфискованные активы преступного происхождения.

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Кроме того, на повестке дня — доклады о борьбе с показом детям порнографического контента, о вопросах институционализации людей с ограниченными возможностями, о недопущении чрезмерного и неоправданного применения силы органами правопорядка, о борьбе с дискриминацией по признакам социального происхождения, а также о выполнении обязательств Грузией.

Также в повестке дня сессии — годовой отчет комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович о деятельности за 2021 год.

"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В среду, 27 апреля, некоторые из них будут курсировать из горячих точек нашей страны.

Железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Покровска и Харькова.

График поездов:

  • 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
  • 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
  • 06:00 — 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.
  • 11:30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск.

До МКС запустят Crew Dragon-4 с четырьмя космонавтами

27 апреля состоится запуск космического корабля Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту до Международной космической станции (МКС).

По данным NASA, запуск корабля к космической станции планируется осуществить не ранее 3:52 по времени Восточного побережья США (10:52 по Киеву).

Корабль отправится на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая стартует со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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