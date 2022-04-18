Оккупанты готовили ловушку защитникам Мариуполя – советник городского головы

В Мариуполе российские оккупанты продолжают обстреливать и бомбить "Азовсталь" с применением всего имеющего оружия.
Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Что происходит
"Весь день продолжались бои в Левобережном районе. Оккупанты продолжают обстреливать и бомбить "Азовсталь" с применением всего оружия", – написал он.
Кроме этого, Петр Андрющенко заявил, что российские военные готовили ловушку нашим защитникам:
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"По ультиматуму и предложению сдаться. Даже понимая, что защитники не собираются сдаваться, планы оккупантов понятны. По их сообщению, коридор для безопасного выхода должен быть отмечен красными флажками, но никакой отметки нанесено так и не было. Что в очередной раз подтверждает ловушку, заготовленную нашим защитникам".
Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщило, что сопротивление украинских военных, которые защищают Мариуполь, создает серьезные проблемы для российских войск на всех оперативных направлениях.