Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Одессе

В Одесской военной администрации сообщили о ракетной атаке на один из объектов

Военные РФ обстреляли Одессу ракетами / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 4 апреля российские военные нанесли ракетный удар по одному из объектов в Одессе.

Об этом сообщил в Facebook представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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"Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Последующая информация в дальнейшем уточняется", – написал Братчук.

Оккупанты регулярно обстреливают Одессу

Россия утром 3 апреля нанесла ракетные удары по Одессе. В городе были замечены несколько источников дыма и пожаров.

Депутат городского совета Петр Обухов рассказал, что ракетный удар нанесли по инфраструктурному объекту.

Оперативное командование "Південь" подтвердило, что враг продолжил "подлую практику поражения объектов критической инфраструктуры".

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По предварительным данным, обошлось без жертв.

Музыкант Святослав Вакарчук, который ездит по Украине, помогая волонтерам и военным, рассказал, что стал свидетелем обстрела Одессы.