Оккупанты обстреляли Харьковскую область, погибли семь человек

Среди жертв захватчиков — дети

Оккупанты уничтожают гражданское население/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Оскол Изюмского района Харьковской области. В результате зверства врага погибли 7 человек, еще 5 — получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Харьковская областная прокуратура.

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Обстрел повредил один жилой дом, в котором погибли 4 человека, в том числе 7-летний мальчик. Кроме того, ранение получил 4-летний ребенок.

Также в других частях села при обстреле погибли еще 3 человека, среди которых 16-летний парень. Четыре человека получили ранения.

"За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры следственными СВ Управления СБ Украины в Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.

Оккупанты применяют запрещенное оружие

В Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. Из-за этого начато уголовное производство.

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