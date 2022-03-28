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Оккупанты обстреляли Харьковскую область, погибли семь человек

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28 марта, 00:53
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Среди жертв захватчиков — дети
Оккупанты уничтожают гражданское население/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты уничтожают гражданское население/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Оскол Изюмского района Харьковской области. В результате зверства врага погибли 7 человек, еще 5 — получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Харьковская областная прокуратура.

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Обстрел повредил один жилой дом, в котором погибли 4 человека, в том числе 7-летний мальчик. Кроме того, ранение получил 4-летний ребенок.

Также в других частях села при обстреле погибли еще 3 человека, среди которых 16-летний парень. Четыре человека получили ранения.

"За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры следственными СВ Управления СБ Украины в Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.

Оккупанты применяют запрещенное оружие

В Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. Из-за этого начато уголовное производство.

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27 марта оккупанты осуществили запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.

На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли фрагменты ракеты.

Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.

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"Указанные действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации", – добавили в Офисе генерального прокурора.

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