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Оккупанты пытаются идти в атаку, чем им отвечает ВСУ — сводка Генштаба

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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19 июня, 19:58
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Что сейчас происходит на всех направлениях фронта
В Генштабе рассказали о ситуации в воюющей Украине
В Генштабе рассказали о ситуации в воюющей Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Идут сто шестнадцатые сутки противостояния Украины российскому военному вторжению. Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего государства. Подробно о том, что происходит на фронте, рассказали в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы, проводят фортификационное оборудование местности в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.

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На Сиверском направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают оборудовать позиции в приграничных районах Курской области. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны на территории Брянской области.

На Харьковском направлении враг интенсивно обстреливал позиции наших войск из ствольной и реактивной артиллерии. Провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имел.

На Славянском направлении противник активных действий не предпринимал. Основные усилия враг сосредотачивает на накоплении ресурсов, чтобы затем наступать в направлении города Славянск. Враг обстреливал позиции наших войск и вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

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На Лиманском направлении активные действия оккупантов не зафиксированы.

На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку БПЛА "Орлан-10". Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет.

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52 неподалеку от Яковлевки и ракетных ударов в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк. На восточной окраине населенного пункта Берестово украинские воины успешно отразили вражеский штурм.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. На Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов наших позиций.

На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополино, Большая Костромка и Осокоровка. Противник усовершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.

Российские оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.
Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону по всем направлениям.

Потери РФ

С начала российского вторжения оккупанты несут огромные потери. По состоянию на 115-й день войны на территории Украины погибло 33 600 российских солдат. За последние сутки оккупанты понесли огромные потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 33 600 (+250) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1468 (+3);
  • боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4);
  • артиллерийских систем – 745 (+6);
  • РСЗО – 235 (+2);
  • средств ПВО – 98 (+0);
  • самолетов – 216 (+0);
  • вертолетов – 181 (+1);,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4);
  • крылатых ракет – 130(+1);
  • кораблей /катеров – 14 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн- 2523 (+10);
  • специальной техники – 55 (+0).

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Данные на 09:30 19 июня
1
Личный состав 33600
Личный состав
2
Танки 1468
Танки
3
ББМ 3577
ББМ
4
Артиллерия 745
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 235
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 181
Вертолеты
9
БПЛА 598
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2523
Транспорт
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Герої не вмирають!

Решительный активист-разведчик... Роман Ратушный - боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр". Освобождал Тростянец, боролся с оккупантами на Изюмском направлении. Погиб, выполняя боевое задание в разведдозоре. На сайте президента создана петиция о присвоении Ратушному звания Героя Украины (посмертно).

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