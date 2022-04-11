Оккупанты пытаются психологически повлиять на жителей Херсона и области – Генштаб

Российские военные распространяют информационные бюллетени и навязывают оформление соцвыплат

Среди оккупантов распространяется информация, что ВСУ планируют контрнаступление в Херсонской области. / Фото: Суспільне, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не отказываются от планов по полному захвату территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков, а также производят обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. В районе города Изюм они пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

На Донецком и Таврическом направлениям враг пытался штурмовать город Северодонецк, но успеха не имел. При обстреле Попасной русские военные применили тактический ракетный комплекс "Точка-У". В то же время попытки продвинуться вглубь территории Украины успеха не имели.

Как отметили в Генштабе, в Мариуполе оккупанты проводят штурмовые действия в отдельных районах города.

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На Южнобужском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. В Генштабе заявили, что в подразделениях противника наблюдаются единичные случаи дезертирства.

"Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического влияния на жителей Херсона и области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искаженная информация о ходе боевых действий, собственно обоснование так называемой "специальной военной операции", навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности, пенсий в соответствии с нормами и правилами, установленными в РФ, осуществляют распространение информации относительно российских Telegram-каналов, в которых распространяется "достоверная" информация", – указали в Генштабе.

В то же время на временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Кроме этого, оккупанты объявили в Луганский очередную волну мобилизации мужчин в возрасте до 65 лет. Отмечается, что военнослужащие ВС РФ проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам и принудительно отправляют мужчин в военкоматы.

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В Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей потери составляют более 300 человек. В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших.

"Среди личного состава оккупационных подразделений на временно оккупированной территории автономной республики Крым распространяется информация, что ВСУ планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и захода на Крымский полуостров", – говорится в сообщении.

Напомним, в СБУ сообщили, что российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки военных позиций ВСУ. Они связываются с подростками как в соцсетях, так и устанавливают контакт напрямую.

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