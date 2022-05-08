Оккупанты пытаются занять позиции в Попасной и захватить дорогу до Бахмута – Генштаб

Россияне стремятся выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей

Оккупанты продолжают наступление на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты не покидают планы полностью захватить Донецкую и Луганскую области. В населенном пункте Попасная враг пытается занять позиции, а участок автодороги Попасная – Бахмут взять под контроль. В то же время, в Мариуполе интенсивность боевых действий снизилась.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не производил. До 27 мая этого года на территории Минского района проводятся учебные сборы подразделений территориальной обороны с привлечением находящихся в запасе военнообязанных.

Сохраняется вероятность нанесения подразделениями вооруженных сил РФ ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры Украины с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении противник активных действий не производил. На пунктах пропуска и приграничных районах Брянской и Курской областей продолжают содержаться усиленные наряды пограничной службы, а также подразделения вооруженных сил РФ.

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"В дальнейшем не исключается осуществление огневого поражения подразделений наших войск и объектов инфраструктуры в приграничных районах", – отмечают в Генштабе.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает резервы на территории Белгородской области для ведения боевых действий вблизи государственной границы Украины. Подтверждено развертывание в указанных районах отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск. Усилили группировку за счет перемещения из района восстановления боеспособности подразделений из состава Западного военного округа. Продолжают производить обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.

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На Изюмском направлении враг осуществлял перегруппировку своих подразделений, пополнял запасы с целью наращивания наступательных возможностей и проводил воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10 с целью уточнения позиций наших войск.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.

В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, восполнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, предположительно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

На Лиманском направлении силами отдельных подразделений из состава 90-й танковой дивизии пытался взять под полный контроль населенный пункт Александровка, а также при поддержке артиллерии закрепиться в северной окраине населенного пункта Шандриголово. Успехов не имел.

На Северодонецком направлении враг безуспешно пытается овладеть населенным пунктом Рубежное.

На Попаснянском направлении пытается занять позиции в населенном пункте Попасная и взять под контроль участок автодороги Попасная – Бахмут.

Ведет наступление в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеет, продолжаются бои.

На Кураховском направлении пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Новомихайловка, успеха нет.

На Мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Камышевахе, Ясной Поляне.

На Южнобужском направлении противник силами до 15 батальонных тактических групп пытается удержать занятые позиции. Активных боевых действий не производит. Совершал обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня позиций подразделений наших войск. Проводил восполнение потерь. Применил армейскую авиацию в районе населенного пункта Карьерное.

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