Окружение Путина обеспокоилось развязкой ситуации в России – Арестович

В Кремле борются за выживание, но пока нет сведений о конфликтах между политической элитой РФ

Арестович рассказал о настроениях в окружении Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что в Кремле сплачиваются вокруг президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал телеведущей Елене Цинтиле в эфире общенационального марафона на YouTube-канале Украина 24.

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"Пока нет сведений, что они там конфликтуют. Напротив, есть сведения, что они собираются вокруг Путина, и вот почему. Неудачный конец войны для них означает неудачный конец режима. Конец режима в России заканчивается всегда одинаково – физической смертью. Они сейчас борются за выживание", – сказал советник ОПУ.

По мнению Арестовича, в Кремле опасаются из-за "развития обстановки внутри самой России".

"Отсюда – консолидация. Там есть люди, которые говорят, что у них есть стратегия выхода из ситуации, и это мирные переговоры. Эта стратегия является попыткой остаться у власти и ресурсов. А есть другое – давайте воевать до последнего конца. И она пока побеждает", – отметил он.

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Алексей Арестович подчеркнул, что стратегия о войне до конца, по всей видимости, не будет побеждать всегда, но на раскол российских кругов еще рано рассчитывать.

Советник ОПУ также сообщил, что россияне обсуждают планы нового наступления на Киев. Он убежден, что при попытке их осуществления оккупантов ждет провал.

"Иметь планы – не значит осуществить их, а даже осуществить – не значит дойти до Киева, Харькова и Сум. Россияне дискутируют на этот счет между собой, допуская это как вариант или способ действий. Но я в это не очень верю. Если мы разнесли элитные подразделения, то эта мобилизованная масса, которую они набирают, точно не выполнит никаких задач под Киевом", – сказал он.

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По мнению Арестовича, ВСУ непременно разгромят врага в случае наступления.

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