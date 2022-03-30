Отвод войск РФ имеет целью введение в заблуждение ВСУ — Генштаб

Украинские военные дают достойный отпор оккупантам

Война продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Завершились 34-е сутки войны России против Украины. Задания по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, оцепление города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными противником.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Продолжается отвод подразделений российских оккупантов с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на восточном направлении. В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ложного воображения относительно отказа оккупантов от замысла окружения Киева.

Относительно действий врага по отдельным направлениям:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечается. Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи, активных наступательных действий на указанных направлениях не совершают.

В направлении на Славянск противник продолжает удержание занимаемых позиций в районе населенных пунктов Каменка, сухая Каменка. Продолжались мероприятия по обеспечению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.

На Донецком направлении противник продолжает огневое воздействие и штурмовые действия. Наносил авиационные и ракетные удары по районам населенных пунктов Кременная и Мариуполь. Основные усилия сосредотачивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя. Успеха не имел.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не зафиксировано.

На Южнобугском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.

В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское противник продолжает осуществлять фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.

В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.

Оккупанты придумали новый фейк об украинской полиции

Российские оккупанты запустили новый фейк об Украине. Они заявили, якобы наши правоохранители предали страну и начали сотрудничать с криминалитетом. Причем говорят это, по словам оккупантов, украинские мэры.

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"Орки запустили на своих медиаресурсах, соцсетях и через своих ботов новую волну грязной пропаганды. Якобы я и мэры некоторых других городов заявили о том, что полиция самоустранилась и мы начали сотрудничество с криминалитетом", — сообщил начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Вилкул подчеркнул, что это ложь. Сейчас украинская полиция работает героически и выполняет все свои функции. В Кривом Роге жестко следят за правопорядком, а преступность снизилась в разы.

"При любых криминальных проявлениях действовать будем по Закону военного времени", — добавил глава Военной администрации.

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