Папа Римский встретился с женами бойцов "Азовстали"

Девушки надеются, что эта встреча поможет их мужьям – украинским защитникам

Папа Римский провел встречу с супругами защитников "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

Папа Римский Франциск в среду, 11 мая, в Риме провел встречу с двумя женами украинских защитников, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает ANSA.

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Жены украинских защитников Катарина и Юлия недавно написали понтифику о своих мужьях и получили неожиданное приглашение на встречу.

"Надеемся, что эта встреча даст нам шанс спасти им жизнь", – сказали они перед встречей.

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