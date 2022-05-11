Папа Римский встретился с женами бойцов "Азовстали"

Папа Римский Франциск в среду, 11 мая, в Риме провел встречу с двумя женами украинских защитников, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом сообщает ANSA.
Жены украинских защитников Катарина и Юлия недавно написали понтифику о своих мужьях и получили неожиданное приглашение на встречу.
"Надеемся, что эта встреча даст нам шанс спасти им жизнь", – сказали они перед встречей.
Военные ВСУ готовят деблокаду Мариуполя
- Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что украинские военные занимаются разработкой военного пути освобождения Мариуполя. Работа проходит с высшим руководством ВСУ и работой дипломатических структур. Об этом Жорин рассказал в интервью 24 каналу.
- Жорин сказал, что кроме дипломатического процесса, параллельно идет процесс по подготовке военной операции деблокады города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой.
- Он добавил, что времени на это нужно очень много. Ведь нужно дождаться доукомплектования техникой, артиллерией для того, чтобы двинуться вперед.
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