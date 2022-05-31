Патриарх Кирилл попал под ответный удар Верховной Рады

Верховная Рада 31 мая ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла (Гундяева) и других деятелей РПЦ.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла, а точнее генерала ФСБ Гундяева, и других деятелей РПЦ! Срок – 10 лет. Это решение должен рассмотреть СНБО", – пишет Гончаренко.
Дополняется...
"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"