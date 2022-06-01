Пентагон сообщил, что получит Украина в рамках помощи на 700 млн долларов: полный список

Javelin и противотанковых оружий много не бывает

Наши ребята ожидают новое оружие и боеприпасы к нему / Коллаж "Сегодня"

В рамках 11-го пакета военной помощи Украине на $700 миллионов, о котором объявил 1 июня президент США Джозеф Байден, ВСУ получат противоартиллерийские радары, противотанковые комплексы Javelin и высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы к ним.

Об этом стало известно из опубликованного Пентагоном официального списка помощи.

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Что дают

"Сегодня, 1 июня, Министерство обороны США объявило о санкционировании президентом сокращения в области безопасности на сумму до 700 миллионов долларов в пользу удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней борьбе. Это разрешение является 11 изъятием оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года", – говорится в сообщении.

Пакет включает в себя:

• высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;

• 5 противоартиллерийских радаров;

• 2 радиолокационные системы воздушного наблюдения;

• 1 тысяча ракет в противотанковые комплексы Javelin и 50 пусковых установок;

• 6 тысяч единиц противотанкового оружия;

• 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

• четыре вертолета Ми-17;

• 15 тактических машин;

• запчасти и оборудование.

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Новая помощь

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер сообщил ранее, что администрация президента США Джо Байдена считает реактивные системы залпового огня HIMARS с радиусом действия до 80 км именно той помощью, которая сегодня нужна Украине на новом этапе войны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украине могут предоставить современные реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, поскольку Киев пообещал не обстреливать территорию России.

Сайт "Сегодня" выяснил, что представляют собой американские ракеты, как они повлияют на ход войны в Украине и смогут ли поразить цели на территории России.