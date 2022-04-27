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Пионтковский: США приготовили супербоеголовку для бункера путина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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27 апреля, 16:33
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На Западе Кремль из-за угроз ядерной войны послали в направлении русского корабля
Пионтковский о США и РФ
Пионтковский о США и РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Именно из-за путинского ядерного шантажа коллективный Запад отмалчивался, когда россия напала на Грузию и аннексировала Крым. Но ситуация коренным образом изменилась, поскольку Штатам это надоело.

Об этом журналист и политический деятель Андрей Пионтковский рассказал в интервью Наталье Влащенко для Youtube-канала "Украина 24".

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Пионтковский уверен, что по отношению к ядерной войне произошел важный поворот в западном сообществе.

"Путина уже отправили с ядерной войной туда же, куда русский корабль. Российский посол в Вашингтоне угрожал "непредсказуемыми последствиями", 15 лет путин занимался ядерным шантажом довольно успешно. Поэтому Украину не приняли в НАТО, не реагировали на агрессию в Грузии и аннексию Крыма", – рассказал он.

По его словам, Штаты перестали бояться заявлений Кремля о применении тактического ядерного оружия, усовершенствовав свое.

"Наконец-то они сделали то, к чему я призвал уже много лет. Из Пентагона позвонили по телефону в Минобороны россии и очень доступно объяснили, что нас не нужно пугать ядерным оружием. Передайте вашему боссу, что мы не капитулируем, но подготовили такие же тактические атомные боеголовки малой мощности и сможем ответить вам не менее болезненно", – отметил Пионтковский.

Пионтковский поделился инсайдом об утечке информации в американской печати относительно новых разработок США.

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"Американцы разработали боеголовку небольшой мощности, но с огромной силой проникновения, способной добраться до любого бункера. То есть путину просто зеленкой лоб помазали, чтобы он больше не выступал с ядерным оружием", – рассказал политический деятель.

Пиотковский подчеркнул, что с тех пор общий тон западных лидеров изменился.

"Даже Нуланд сказала, мол, даже не начинайте говорить о ядерном оружии, – получите по полной программе так, что и самого коснется", – резюмировал он.

Угроза ядерного удара

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