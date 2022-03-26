По Лисичанску оккупанты выпустили "Точку-У", под землей застряли шахтеры

Войска международного военного преступника Владимира Путина продолжают совершать преступления против человечности. 26 марта днем они выпустили по жилым кварталам Лисичанска ракету из советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка-У".
Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай на своей странице в Телеграм.
Что известно
По словам Гайдая, 26 марта, в день, когда в регионе договорились о "режиме тишины", оккупанты открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку. В результате в Северодонецке пылают несколько домов, а в Лисичанске оказались заблокированными под землей шахтеры.
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"Спасатели едва успевают тушить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность. Россия ударила по городу ракетой "Точка-У" и градами. Сложная ситуация и в Северодонецке. Здесь горит еще один продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе травмирована женщина", – рассказал Сергей Гайдай.
Обстановка в регионе
- Несмотря на войну, "Укрпочта" начала работу в Луганской области, включая выдачу пенсии.
- 25 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне намеренно уничтожают энергосистему и жилой фонд в Луганской области.
- Чуть ранее в Луганской области оккупанты подвергли города региона ракетным ударам и фосфорной бомбардировке. В результате обстрелов погибли четыре человека.
- 23 марта стало известно, что ВСУ сохраняют контроль над городом Рубежное Луганской области, куда ранее зашел противник.