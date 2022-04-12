Почему Израиль не дал Украине Железный купол – Асман назвал причину

Израиль не предоставил Украине оборонительную технику только лишь по той причине, что для обучения, как ею пользоваться, нужен как минимум год. Об этом главный раввин Украины Моше Асман рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".
"Я разговаривал со спикером кнессета и призвал его дать Украине "Железный купол", это ведь оборонительная техника, на что он ответил, что не дают лишь потому, что около года нужно обучать, как пользоваться этой системой. Я ему сказал, что во время войны на ходу учатся", – рассказал Асман.
Что такое "Железный купол"
"Железный купол" – одна из самых засекреченных и дорогих военных разработок в мире. Ее задача – защищать страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз. Разработкой занималась компания Rafael Advanced Defense System LTD – частная фирма, связанная с вооруженными силами Израиля. Создавали эту оборонительную систему в основном на американские деньги, стоила она 200 млн долларов.
"Железный купол" зарекомендовал себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. Израильские военные заявили, что сбили около 90 процентов ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.
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Система ПРО состоит из радара и контрольного центра, которые распознают вражеские ракеты и могут всего за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель. "Железный купол" способен перехватывать ракеты с дальностью до 70 км и может обеспечить защиту города средней величины.
Кто вооружает Украину
- 10 апреля советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей необходимо" для защиты от России.
- Кроме того, Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия планирует кампанию по дезинформации мировых СМИ и политиков, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.
- Союзники по НАТО заявляли, что будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо.
- В то же время правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.
- США могут увеличить производство систем Stinger и Javelin, о которых просила Украина.
- Европейский Союз продолжит вооружать Украину, так как не хочет ее поражения в войне. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.