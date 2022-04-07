Почти 90% жертв оккупантов погибли в результате расстрелов – мэр Бучи

В городе каждый день находят тела украинцев, которых замучили военные РФ

Мер Бучи Анатолий Федорук. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что большинство мирных жителей города во время оккупации российскими войсками погибли в результате обстрелов. Это почти 90%.

Об этом он сказал в интервью DW.

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"Практически 90 процентов-это пулевые поражения, а не осколочные", – сказал Федорук.

По его словам, число обнаруженных тел растет с каждым днем.

"Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела", — добавил Федорук.

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Он сказал, что в городе было обнаружено три места массовых захоронений.

"Это территория предприятия Украгроснаб, где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще — улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь Променистый, где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями", — сказал мэр.

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