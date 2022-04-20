Под Харьковом разбиты оккупанты в форме ВСУ, под Белгородом противник собрал 90 ударных вертолетов – Генштаб

На 56 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению враг несет потери на Донбассе.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Фейсбуке.
Донбасс
Сейчас основные военные действия происходят на восточном направлении. Здесь противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиаудары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации.
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Противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дибровное враг пошел в наступление и местами имел успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица российским войскам не удалось продвинуться, они понесли потери и отошли.
На Донецком и Таврическом направлениях противник разведывает маршруты выдвижения и ведет подготовку к дальнейшему наступлению в направлении населенного пункта Лиман, а также к выходу на Славянск с северо-востока. Сюда с территории РФ перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа. Правда, домой отсюда выведена батальонная тактическая группа из состава 150-й мотострелковой дивизии, которая потеряла боеспособность.
В очередной раз враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу.
Блокада городов
Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, провалилась попытка взятия под контроль Довгенькое (Харьковская область), откуда противник отступил с потерями. Здесь были замечены вражеские формирования, одетые в военной форме украинского образца.
Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".
В Запорожском направлении, при поддержке огня артиллерии, противник возобновил наступление на направлении населенного пункта Темировка.
На границе
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Сохраняется вероятность ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с аэродромов Беларуси.
На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме.
На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи границы Украины. На территории Белгородской области, РФ завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.
Обстановка
- В Николаеве сейчас сложная ситуация с питьевой водой. Как рассказали "Сегодня" местные жители, многим из них для технических нужд приходится собирать дождевую воду, либо же набирать ее из реки.
- Из Мариуполя удалось эвакуировать пограничников и полицейских с завода "Азовсталь", у которых закончились боеприпасы.
- Тем не менее город ожидает "зеленого коридора" для мирных жителей, на что Россия не соглашается.