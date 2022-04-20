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Под Харьковом разбиты оккупанты в форме ВСУ, под Белгородом противник собрал 90 ударных вертолетов – Генштаб

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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20 апреля, 19:20
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Враг несет потери на Донбассе и продолжает бомбить наши города
Россия стянула новую военную технику к границе Украины. ВСУ продолжает уничтожать ту, что находится на нашей территории / Коллаж "Сегодня"
Россия стянула новую военную технику к границе Украины. ВСУ продолжает уничтожать ту, что находится на нашей территории / Коллаж "Сегодня"

На 56 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению враг несет потери на Донбассе.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

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Донбасс

Сейчас основные военные действия происходят на восточном направлении. Здесь противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиаудары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации.

Противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дибровное враг пошел в наступление и местами имел успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица российским войскам не удалось продвинуться, они понесли потери и отошли.

На Донецком и Таврическом направлениях противник разведывает маршруты выдвижения и ведет подготовку к дальнейшему наступлению в направлении населенного пункта Лиман, а также к выходу на Славянск с северо-востока. Сюда с территории РФ перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа. Правда, домой отсюда выведена батальонная тактическая группа из состава 150-й мотострелковой дивизии, которая потеряла боеспособность.

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В очередной раз враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу.

Блокада городов

Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, провалилась попытка взятия под контроль Довгенькое (Харьковская область), откуда противник отступил с потерями. Здесь были замечены вражеские формирования, одетые в военной форме украинского образца.

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Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

В Запорожском направлении, при поддержке огня артиллерии, противник возобновил наступление на направлении населенного пункта Темировка.

На границе

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Сохраняется вероятность ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с аэродромов Беларуси.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме.

На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи границы Украины. На территории Белгородской области, РФ завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

Обстановка

  • В Николаеве сейчас сложная ситуация с питьевой водой. Как рассказали "Сегодня" местные жители, многим из них для технических нужд приходится собирать дождевую воду, либо же набирать ее из реки.
  • Из Мариуполя удалось эвакуировать пограничников и полицейских с завода "Азовсталь", у которых закончились боеприпасы.
  • Тем не менее город ожидает "зеленого коридора" для мирных жителей, на что Россия не соглашается.

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Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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