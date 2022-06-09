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Подавился шашлыком? Военный эксперт назвал настоящую причину смерти командира "ДНР"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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9 июня, 09:19
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В РФ утверждают, что Кутузов погиб в результате артобстрела в районе села Николаевка Луганской области
Дмитрий Снегирев рассказал, что произошло с Романом Кутузовым. Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрий Снегирев рассказал, что произошло с Романом Кутузовым. Фото: коллаж "Сегодня"

Командир так называемого "1-го армейского корпуса ДНР" Роман Кутузов умер не в результате артобстрела, а во время взрыва в одном из кафе Луганска. ЧП произошло еще 30 мая. Это еще раз подтверждает, что Россия распространяет фейки и пропаганду.

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев ведущим Андрею Булгарову и Виталию Прудиусу на канале "Украина 24".

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Новые детали смерти Кутузова

По официальной версии российской стороны, Кутузов погиб в результате артобстрела в районе села Николаевка Луганской области.

Но 30 мая появилась информация, что в Луганске в кафе "Кавказ" произошел взрыв. В результате возник пожар, который уничтожил здание. Во время взрыва в помещении находились высокопоставленные должностные лица России.

"Кутузов был ликвидирован в результате взрыва. Скорее всего, это был окурок или он подавился шашлыком в кафе "Кавказ", – подчеркнул Снегирев.

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Что известно о гибели Кутузова?

Артиллерия ВСУ 5 июня уничтожила на Донбассе командира так называемого "1-го армейского корпуса ДНР" Романа Кутузова. Такую информацию обнародовал в Facebook офицер морской пехоты ВСУ Дмитрий Иванов.

"Наши "задвухсотили" незаурядную птицу – командира 1 АК "ДНР" Романа Кутузова. Целый "генерал-майор". Прославился как человек, который очень любил методы господина Жукова и потому бросал мясо в бой как... как мясо", – рассказал украинский морпех.

По информации Иванова, 5 июня Кутузов "отдал 1-й и 100-й бригаде самоубийственный приказ по штурму одного населенного пункта в Донецкой области".

"Войска то ли не спешили это выполнять, то ли вообще забили на приказ – точно не известно, но Ромка был вынужден возглавить штурм, приехав на передовую. Ну такой красивый, на белом коне, прям как Безуглая в камуфляже, только красивее. В результате работы нашей арты поехал домой в пакетике. Арта, вы красавчики!" – пишет Иванов.

Ранее мы рассказывали, что оккупанты шокированы гибелью командира. В так называемой "ДНР" начали писать о гибели "высокопоставленного" командира "республики". Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин в своем Telegram-канале назвал только имя – Роман.

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Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

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