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Подоляк дал пугающий прогноз, что будет в случае победы РФ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 мая, 11:57
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Интенсивные бои связаны с намерением России забрать часть территорий Украины
Михаил Подоляк спрогнозировал возможную Третью мировую войну. Фото: коллаж "Сегодня"
Михаил Подоляк спрогнозировал возможную Третью мировую войну. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в случае победы РФ начнется Третья мировая война. По его словам, россияне захотят доказать, что они действительно "вторая армия мира". Также Россия будет ненавидеть украинцев гораздо больше.

Об этом Подоляк рассказал в эфире национального телемарафона.

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"Если Россия не проиграет, то реваншизм, шовинизм русский будут только набухать. Будут становиться все больше и масштабнее. И война третья мировая, которой они так боятся, точно будет. Потому что Россия будет нас ненавидеть гораздо больше. Потому что мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия в мире. И они захотят отомстить нам", – заявил советник главы ОП.

Он отметил, что интенсивные бои связаны с намерением Российской Федерации забрать часть территорий. На данный момент страна-агрессор собрала достаточно ресурсов на востоке Украине и поставила на кон все, что было.

"Сегодня говорить о том, что можно договориться о каком-то договоре, юридически, который будет фиксировать итоги войны, невозможно. Параллельно с этим идет дипломатическая работа на уровне политических советников с точки зрения, а какие гарантии после войны", – подчеркнул Подоляк.

Сорос заявил, что вторжение РФ в Украину могло стать началом Третьей мировой войны

Финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны. Поэтому Западу важно нанести поражение силам президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Reuters.

"Вторжение могло быть началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть", — сказал Сорос.

Он отметил, что Путин, который говорит, что "спецоперация" в Украине идет по плану и достигнет всех целей Кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня.

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"Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее становится Путин, тем более непредсказуемым он становится", — добавил он.

Миллиардер подчеркнул, что Евросоюз должен понять, что Путин может отключить российский природный газ, на который в настоящее время приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".

"Я не могу предсказать исход, но у Украины определенно есть шансы на победу", — подытожил Сорос.

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