Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Подоляк озвучил секрет успеха Зеленского во время войны

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 марта, 22:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Михаил Подоляк утверждает, что Украина выглядит для всего мира сильной страной из-за ее главы
Михаил Подоляк рассказал про Владимира Зеленского / Коллаж "Сегодня"
Михаил Подоляк рассказал про Владимира Зеленского / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сильный глава страны, который является хорошим примером для людей.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

Реклама

"Он человек, который очень чувственно относится к своей стране. Он ее ощущает. Это не просто человек, пришедший работать. Он на одной волне со страной. И это важно", – говорит Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента утверждает, что Украина выглядит для всего мира сильной страной благодаря Владимиру Зеленскому.

"У нас есть лидер. Человек, который своим примером говорит: "Смотрите, мы понимаем тяжесть всего происходящего, но можно стоять и брать на себя ответственность". Это очень фантастический пример для людей. Я думаю, потому Украина и выглядит так сегодня для всего мира очень сильным государством, ведь такой президент", – добавил Михаил Подоляк.

Зеленского и украинцев хотят номинировать на Нобелевскую премию мира

Группа действующих и бывших европейских политиков подала в Нобелевский комитет письмо с просьбой номинировать президента Владимира Зеленскогои народ Украины на Нобелевскую премию мира.

Реклама

Для этого необходимо пересмотреть процедуру номинации и продлить срок подачи заявки до 31 марта 2022 года. Номинации обычно должны быть представлены до 1 февраля года присуждения.

Европейские политики добавили:

"Мы понимаем, что это нарушение процедуры, однако верим, что оно оправдано из-за текущей беспрецедентной ситуации. Наш демократический долг — противостоять авторитаризму и поддерживать народ, который борется за демократию и право на самоуправление".

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
Данные на 10:00 30 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17300
2
Самолеты Самолеты
131
3
Вертолеты Вертолеты
131
4
Танки Танки
605
5
ББМ ББМ
1723
6
Артиллерия Артиллерия
305
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
96
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
75
10
БПЛА БПЛА
81
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1184
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Капитан Корпан Александр – лучший летчик ударной авиации ВСУ по итогам 2021 года. Во время выполнения боевого вылета, ценой собственной жизни спас пилотов дежурного звена и отвел свой горящий самолет от жилых домов над г. Староконстантинов (Хмельницкая обл.). Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пес Патрон - сапер команды пиротехников ГСЧС Черниговской области. Этому милому джек-рассел-терьеру два года. Благодаря идеальному нюху он помогает спасателям ежедневно разминировать десятки боезарядов. За это заботливые пиротехники заказали четвероногому коллеге собачий бронежилет. Обожают его и называют своим талисманом.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47101.37

Binance Coin (BNB)

444.07

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

132.07

Theta (THETA)

4.01

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.42

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

5 апр

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

5 апр

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять