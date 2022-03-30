Подоляк озвучил секрет успеха Зеленского во время войны

Михаил Подоляк утверждает, что Украина выглядит для всего мира сильной страной из-за ее главы

Михаил Подоляк рассказал про Владимира Зеленского / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сильный глава страны, который является хорошим примером для людей.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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"Он человек, который очень чувственно относится к своей стране. Он ее ощущает. Это не просто человек, пришедший работать. Он на одной волне со страной. И это важно", – говорит Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента утверждает, что Украина выглядит для всего мира сильной страной благодаря Владимиру Зеленскому.

"У нас есть лидер. Человек, который своим примером говорит: "Смотрите, мы понимаем тяжесть всего происходящего, но можно стоять и брать на себя ответственность". Это очень фантастический пример для людей. Я думаю, потому Украина и выглядит так сегодня для всего мира очень сильным государством, ведь такой президент", – добавил Михаил Подоляк.

Зеленского и украинцев хотят номинировать на Нобелевскую премию мира

Группа действующих и бывших европейских политиков подала в Нобелевский комитет письмо с просьбой номинировать президента Владимира Зеленскогои народ Украины на Нобелевскую премию мира.

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Для этого необходимо пересмотреть процедуру номинации и продлить срок подачи заявки до 31 марта 2022 года. Номинации обычно должны быть представлены до 1 февраля года присуждения.

Европейские политики добавили:

"Мы понимаем, что это нарушение процедуры, однако верим, что оно оправдано из-за текущей беспрецедентной ситуации. Наш демократический долг — противостоять авторитаризму и поддерживать народ, который борется за демократию и право на самоуправление".

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