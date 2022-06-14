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Поедут ли этим летом украинцы на море, – интервью с главой Гостуризма

Интервью
Юлия Мамойленко Юлия Мамойленко Креативный продюсер Сегодня
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14 июня, 18:30
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Возможен ли сейчас пляжный отдых, как сохранить память о войне и что будет с нашим Евровидением – об этом в интервью главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив
Глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив рассказала "Сегодня" о том, поедут ли украинцы в этом году на море. Коллаж: Segodnya.ua
Глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив рассказала "Сегодня" о том, поедут ли украинцы в этом году на море. Коллаж: Segodnya.ua

Календарное лето в разгаре, несмотря на войну, которая, к сожалению, продолжается в Украине. Возможен ли в таких условиях пляжный отдых на тех территориях, которые не являются временно оккупированными? Именно с этого вопроса Segodnya.ua начинает общение с главой ГАРТ.

"Финальные решения принимают военно-гражданские администрации"

- Мы все, конечно, надеемся на чудо. Однако понимаем, что активные боевые действия продолжаются, и юг Украины сегодня – цель для врага . Кроме гражданской инфраструктуры происходят обстрелы и туристстическо-рекреационной. На побережье Одесской области есть несколько разрушенных баз отдыха. Поэтому, к сожалению, говорить сегодня о пляжном отдыхе практически невозможно.

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Разрушенная ракетой база отдыха в Затоке Одесской области. Фото: Reuters
Разрушенная ракетой база отдыха в Затоке Одесской области. Фото: Reuters

Хочу отметить, что финальные решения по отдыху на пляжах принимают военно-гражданские администрации в каждом регионе, вместе с местными властями и ГСЧС. Если есть понимание, что определенный пляж безопасен – то есть, не заминирован, в регионе нет риска обстрелов, есть разрешение местных властей его посещать – значит, здесь можно отдыхать. Если ВГА не дают разрешения, то не стоит этого делать.

В Одессе на побережье несколько отелей открыты, работают с бассейнами. Одесситы иногда ходят туда. Но приедут ли туда люди, скажем, с запада Украины? Сложно сказать.

В то же время Карпатский регион работает. И некоторые отели даже расширяются и набирают дополнительный персонал.

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- Однако в интернете уже появляются фото и видео отдыха людей с пляжей в Одессе, например, которые они "сами себе открыли". У нас за это предусмотрена какая-нибудь ответственность?

– Административная ответственность, конечно, есть. Однако куда важнее, что такое легкомысленное поведение опасно для жизни .

Мы со своей стороны напоминаем: путешествовать и передвигаться по Украине не запрещено. Однако следует обязательно выяснять правила посещения каждого региона и каждой туристической локации. Много локаций из-за того, что рядом есть определенные объекты, закрыты.

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Большинство пляжей на юге Украины закрыты для посещения. Фото: Reuters.
Большинство пляжей на юге Украины закрыты для посещения. Фото: Reuters.

– Вообще туризм во время войны уместен, по вашему мнению?

– Любая туристическая деятельность – это прежде всего поддержка экономики страны. Одно рабочее место в туризме создает около десяти рабочих мест в сопредельных отраслях. К тому же каждый человек переживает стресс по-своему.

Поэтому осуждать кого-то за то, что он едет в какую-нибудь туристическо-познавательную поездку, или просто отдыхает, не стоит.

С другой стороны, также не стоит устраивать какие-то громкие празднования с салютами – это неуместно во время войны. Но когда ты путешествуешь, знакомишься с историей и таким образом помогаешь экономике страны пережить кризис – это лишь будет способствовать нашей победе.

"Только входим в период наибольших экономических потерь"

- Ограничения, конечно, тянут за собой убытки в туристической сфере. Возможно, уже подсчитывали, каковы они на данный момент? Или, может быть, какими они будут в перспективе из-за военной агрессии РФ?

– Уже сейчас могу сказать, что поступления в госбюджет от туротрасли за первые четыре месяца 2022 года сократились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Поскольку в Украине в принципе февраль и март – всегда период низкого сезона, то и потери пока не значительны. Ведь сезон у нас начинался фактически с мая-июня, пика достигал в июле-августе, в сентябре-октябре стартовал деловой сезон. Таким образом, мы сейчас только входим в период наибольших экономических потерь.

С другой стороны, мы имеем по Львовской области за первые четыре месяца текущего года – превышение турсбора на 268% по сравнению с прошлым годом.

Такой рост произошел из-за того, что люди вынужденно покидали другие регионы Украины и ехали туда, где немного безопаснее. Соответственно, отели были переполнены.

Сейчас такого спроса на долгосрочное летнее пребывание в западной части Украины нет. Поэтому даже в Буковеле цены упали и в результате снизились по всему региону.

Конечно, этот туристический сезон для нас будет трудным. Иностранные туристы к нам этим летом не поедут.

Но путем каких-то программ лояльности и, возможно, снижения цен, украинцы, которые находятся в западных регионах Украины, смогут не только спрятаться от войны, но и отдохнуть. И таким образом поддержать туротрасль экономически.

"Туристы захотят смотреть на последствия войны"

- Имеют ли спрос туристические маршруты (для внутреннего и внешнего рынков) по городам и местам, изуродованным войной? Что именно мы хотим показывать миру, на что делать акцент?

- Когда была освобождена Киевская область, мы поняли, что нам важно зафиксировать то, что там происходило. И сделать это как можно скорее. Поскольку после Революции достоинства у нас был пример, когда сохранение памяти о тех событиях отложилось на некоторое время – мы сразу начали заниматься восстановлением страны. В результате у нас не хватает памятных мест. И поэтому нам не удалось донести до большинства мира важность этой революции для украинского общества.

Поэтому сейчас нам важно сохранить память о тех страшных преступлениях, которые совершили рашисты в Украине, для того, чтобы постоянно напоминать миру, что нельзя взращивать такого монстра, как РФ.

Изувеченная войной Бородянка, Киевская область. Фото: Reuters
Изувеченная войной Бородянка, Киевская область. Фото: Reuters

Сегодня ГАРТ вместе с органами местных властей уже начинает работу в этом направлении. Тем не менее, это очень щепетильная тема, поскольку большинство местных жителей хотят забыть о пережитой трагедии. Они хотят восстановить свои когда-то цветущие города и забыть обо всех ужасах.

Наша цель – чтобы весь мир осудил рашизм.

Вопрос в том, что мы хотим донести людям, которые приедут к нам после завершения военных действий.

И вот эти смыслы мы должны выстроить совместно со всеми органами государственной власти, всеми людьми, так или иначе причастными к туризму и культуре, а также с местными жителями.

С другой стороны, Украины имеет прекрасные природные локации. Поэтому наша задача соединить эти два направления.

"Чернобаевка, Змеиный – новые туристические магниты"

- Сколько у других стран, переживших подобную беду, ушло времени, чтобы убедить туристов, что там уже безопасно и туда можно ехать?

– Хорватии и Черногории понадобилось около 10 лет, чтобы доказать миру, что на их морских курортах отдыхать безопасно. После этого у них случился настоящий туристический бум.

Однако не следует сравнивать те времена с настоящим. Ведь в начале 2000-х методы донесения информации были более медленными и дорогостоящими – через телевидение, личные презентации и приглашения. У нас же на вооружении интернет, соцсети, армия блоггеров и незаурядный интерес всего мира к нашей стране.

А тот потенциал, который есть у Украины, действительно мощный.

Мы находимся в центре Европы, у нас есть горы, море, пустыня, национальные парки, уникальные леса, аутентичная культура, невероятная национальная кухня. Есть Чернобыль как уникальная туристическая локация. А теперь добавятся и новые туристические магниты – например, Чернобаевка и остров Змеиный.

Безусловно, последствия войны не должны стать единственной причиной поездки в Украину. Но должны стать одной из обязательных точек посещения.

Изображенный на популярных марках острова Змеиный после войны может стать популярным местом посещения для туристов. Фото: Reuters
Изображенный на популярных марках острова Змеиный после войны может стать популярным местом посещения для туристов. Фото: Reuters

"Это политическая изоляция РФ в области туризма"

– Что на практике означает исключение РФ из Всемирной туристической организации ООН? Почему это так важно и почему мы за это сражались?

– Для России это исключение фактически означает туристическую изоляцию и репутационный провал. Агрессору прямо сказали, что ему не место среди цивилизованного мира.

Отныне экономика и развитие туризма России де-факто приостановятся.

Мировое сообщество, определяющее туристические тренды, больше не будет рассматривать страну-агрессора как партнера, делиться достоянием и достижениями. А ВТО лишит Россию мощной, в том числе и дипломатической, площадки для коммуникации и продвижения своих интересов. Не будет доступа ко многим международным программам, а сотрудничество сведется на нет.

- Существуют ли какие-то методы и способы воздействия на то, чтобы зарубежные страны не принимали туристов из России, чтобы рядовые россияне чувствовали себя изгоями везде и понимали собственную ответственность за эту войну?

– Хорошим примером является Airbnb. Сервис очень оперативно отреагировал, закрыв возможности бронирования в России. А потом вообще запретил россиянам бронировать жилье по всему миру. Это произошло как раз после Бучи и Ирпеня, когда мир узнал о зверствах россиян. Не сразу, но Booking тоже прекратил бронирование жилья в России.

К сожалению, большинство гостиничных сетей не вышли полностью из России, хотя мы разослали практически всем письма еще в первые дни вторжения. Они прекратили инвестиции туда, новые проекты, закрыли офисы, но остались работать под их брендами.

Мы над этим еще работаем.

Понимаем, почему гостиничные сети не уходят с рынка РФ – опасаются, что если уйдут из страны, помещения их гостиниц сразу отберут.

Кроме того, все они надеются, что это как-то закончится. И мы слышим эти неприятные нарративы о том, что, мол, надо отдать какие-то территории и тогда можно будет вести бизнес as usual (как обычно – Англ ).

И мы не устаем всем напоминать, что вести бизнес as usual не получится. Деньги – пахнут, а русские – пахнут кровью. И об этом надо помнить.

Тур в Калуш для гостей Евровидения

– Украина в следующем году будет принимать Евровидение-2023. Участвует ли ГАРТ в выборе города и места проведения? Будут специально для этого разработаны для гостей Евровидения отдельные туристические предложения?

- С одной стороны мы понимаем, что сейчас еще не время говорить о деталях, потому что у нас идут активные боевые действия. Но с другой – для Украины это как раз может стать очень существенным экономическим толчком.

Мы анализировали опыт Евровидения-2017 в Украине. Тогда Киев посетило 20 тысяч иностранных и 40 тысяч внутренних туристов.

Для нас важно на этот раз привезти не 20 тысяч иностранных туристов, а в 10 раз больше. И сделать фан-зоны Евровидения по всей стране – в разных городах.

Например, в Калуше, где могут проходить выступления других звезд. Для этого можно использовать поезд "Стефания Экспресс", который запустила "Укрзалізниця". Мы его с радостью сделаем розовым и всем будем выдавать панамки.

Фан-туры в Калуш могут стать частью развлекательной программы Евровидения-2023. Фото: Reuters
Фан-туры в Калуш могут стать частью развлекательной программы Евровидения-2023. Фото: Reuters

Кроме того, можно разработать короткие туристические маршруты в городе проведения конкурса. Украина имеет очень мощную связь с музыкой и собственную роль в музыкальном наследии. Надо все это показать миру. Мы должны привезти большое количество туристов на это событие. Ведь чем больше туристов, тем больше поступлений в бюджет. Экономике Украины эта помощь необходима.

"Надо все время говорить о безопасности"

– В условиях, когда в Украине пляжного отдыха не будет, определенное количество людей все равно задумается о том, чтобы организовать его где-то за границей. Украинские туроператоры смогли возобновить работу в условиях войны? Пользуются ли сейчас спросом пакетные туры? Например, видела предложения с вылетом в Египет или Турцию через Кишинев или Варшаву.

– БольшАя часть туроператоров работает. Ясно, что дела у них обстоят не лучшим образом, спрос не очень велик.

Просто какая-то часть людей купила туры еще до начала полномасштабной войны. И над тем, чтобы они состоялись, собственно, и работают туроператоры. Пытаясь организовывать такие вылеты из других стран.

Но туристы должны добраться самостоятельно или до места вылета, или даже непосредственно к месту отдыха, если это тур без чартерного перелета.

Спрос на пляжный отдых за границей среди украинцев сейчас совсем невысокий. Фото: Reuters
Спрос на пляжный отдых за границей среди украинцев сейчас совсем невысокий. Фото: Reuters

Министерство инфраструктуры добивается для наших авиакомпаний разрешения летать из европейских аэропортов. Ситуация сложная, но все готовы работать, стиснув зубы. Поддерживать армию, даже не имея сегодня каких-либо доходов. Для того чтобы Украина победила, и мы смогли снова вернуться к привычной жизни. Ибо другого варианта у нас нет.

– А каким будет послевоенный туризм в Украине? Можно ли уже прогнозировать его главные отличия от довоенного?

– Добавится и останется навсегда память о войне. Это уже часть нашей истории и культуры.

Возможно, изменятся правила безопасности, но это будет зависеть от того, что будет с нашим врагом. Насколько ослабленным он будет после войны.

В любом случае нам нужно будет все время говорить о безопасности. Доносить миру, что Украина безопасна. Потому что опасения будут оставаться.

Мы после 2014 года долго доказывали миру, что Украина является безопасной страной для путешествий. И сейчас это тоже займет время.

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