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Попытки РФ втянуть непризнанное Приднестровье в войну провалились – генерал Ягун

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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28 апреля, 08:00
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Представители власти непризнанной республики Приднестровья все же дали понять – воевать с Украиной не планируют
Ягун о ситуации в Приднестровье
Ягун о ситуации в Приднестровье / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун считает, что у кремлевских манипуляторов не получилось спровоцировать молдавскую сторону. После удара диверсионной группы по Приднестровью часть офицеров передала информацию российской прессе, что к ней имел отношение генерал Виталий Разгонов, официально занимающий пост советника президента непризнанной республики и являющийся резидентом разведки РФ. Разгонов имеет группу влияния, ответственную за то, чтобы спровоцировать Приднестровье на враждебные действия и международный конфликт на границе с Украиной. Цель – отвлечь часть украинских войск и внимания.

Об этом Ягун сказал в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

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"Пока у них ничего не получается. Да, президент непризнанной республики неформально вышел на власть Молдовы и передал привет Украине, пытаясь сказать – мы точно не хотим никакой войны. Мол, мы люди нейтральные, не имеем никакого отношения к происходящему. и свой нейтралитет мы будем держать до конца. Впрочем, к концу дня он все-таки признал, что "это все-таки, пожалуй, Украина", что понятно, ведь должен так или иначе выдерживать пророссийскую риторику", – сказал Ягун.

По мнению Ягуна, внутренние "разборки" из-за попыток втянуть Молдову в войну, к которой та не имеет никакого отношения, свидетельствуют об одном – пока российские провокаторы не достигли своей цели.

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"Было заявление, что последний обстрел складов произошел из артиллерии и дронов. Там могли быть дроны даже журналистов, но очевидно, что Украине этот конфликт точно не выгоден. Нам выгоднее удерживать соответствующее, достаточное количество войск на границе и контролировать его, а не переходить" , – добавил Ягун.

Генерал Ягун также напомнил, что парламент Молдовы запретил использовать в стране пророссийскую символику типа георгиевской ленты и буквы Z, приравняв их к символам тоталитаризма.

"Поэтому там началось побуждение их пророссийских группировок. Что-то заявил российский посол, что-то прокомментировали в Москве. Там же решили из-за непонятно какого уровня генерал-майора, занимающего округ в Сибири, озвучить фантастическую версию событий. При этом она почему-то вытекла из закрытого совещания. и попала во все СМИ, включая украинские", – сказал Ягун.

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По мнению генерала Ягуна, на эту версию даже внимания не следует обращать.

"Все понимают, ну какое может быть Приднестровье, если они не могут пройти Чернобаевку?" – сказал Ягун.

Он уточнил, что для выхода на этот регион оккупантам следует пройти Николаев и Одессу.

"Если они планируют взорвать десант на Дунае, им нужны корабли, которые они не смогут прикрыть без крейсера "Москва", который куда-то подевался. Мне непонятно, почему вся эта фантастика обсуждается уже несколько дней", – добавил Ягун.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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