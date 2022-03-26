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При обыске у Погребинского обнаружили фальшивые соцопросы, где 46% украинцев за Путина – СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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26 марта, 18:45
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В киевской квартире политолога Михаила Погребинского провели обыски, причины не разглашаются, так как идет следствие
К близкому другу Медведчука пришли с обыском
К близкому другу Медведчука пришли с обыском / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве правоохранители провели обыск в квартире политтехнолога Михаила Погребинского. Об этом на своей странице в Facebook написал бизнесмен Сеяр Куршутов.

Куршутов сообщил, что во время обыска у Погребинского были выявлены сфальсифицированные результаты опроса.

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"Знающие люди говорят. Сегодня прокуратура провела обыск у близкого к Медведчуку политтехнолога Погребинского. Статьи 111.1 и 191.5. Среди прочего, нашли сфальсифицированные соцопросы о поддержке 46% украинцев", – написал он.

В прокуратуре УП подтвердили информацию об обысках, не раскрывая подробности, лишь отметили, что продолжаются следственные действия.

Во времена, когда Медведчук возглавлял Администрацию президента, Погребинский готовил для СМИ "темники" – негласные директивы о том, под каким углом освещать новости, какие темы лучше избегать в репортажах и статьях.

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Ранее политический технолог Владимир Петров рассказал, почему Россия терпит "крушение" по всем фронтам в Украине и за ее пределами. По его словам, президент РФ для своего плана использовал данные, которые ему передавал его кум, нардеп Виктор Медведчук, и сейчас он понял, что его постоянно дезинформировали.

Дело Медведчука

  • 18 марта Лычаковский районный суд Львова избрал политику Виктору Медведчуку меру пресечения – содержание под стражей. Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
  • В начале октября Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
  • 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.

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Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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