Приостановил вражеское наступление. История подвига командира "Винницких скифов", ставшего Героем Украины посмертно

Благодаря его мужественным действиям были уничтожены несколько колонн техники РФ

Подразделение под командованием Сергея Котенко приостановило наступление российских захватчиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Командир 9-го батальона "Винницкие скифы" полковник Сергей Котенко отмечен званием Героя Украины посмертно.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Реклама

Как отмечается, благодаря мужественным действиям и личной решимости Сергея Котенко было уничтожено несколько колонн вражеской техники.

"Подразделение под его командованием нанесло большие потери живой силе противника и приостановило наступление российских захватчиков", – указали в Генштабе.

Напомним, в боях против российских захватчиков погибли двое сыновей добровольца из Калушского района Олега Бутусина – Роман и Леонид. Семья переехала в Украину в 2014 году из российского Владивостока, после чего Бутусин пошел воевать.

Реклама

Читайте также: