Путин может попытаться разделить Украину по примеру Кореи – начальник ГУР

Российские войска терпят значительные неудачи, планы хозяина Кремля рушатся изо дня в день

Владимир Путин (слева) и Кирилл Буданов (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Российской Федерации Владимир Путин после фиаско в Украине уже меняет главные оперативные направления и может рассматривать "корейский" сценарий для нашего государства.

Об этом заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.

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"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть, попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", — сказал он.

По мнению Буданова, для российского режима до сих пор актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема – украинский несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага.

"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривни. Возможно, они захотят об этом поторговаться и на международном уровне. Но сопротивление". и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное увольнение — существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий — как выжить", — подытожил Буданов.

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