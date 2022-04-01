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Рада поддержала законопроект о национализации имущества россиян

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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1 апреля, 18:25
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За принятие документа в целом проголосовали 305 нардепов
К резидентам РФ приравниваются лица, поддерживающие вооруженную агрессию России против Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
К резидентам РФ приравниваются лица, поддерживающие вооруженную агрессию России против Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Депутаты Верховной Рады одобрили законопроект, предусматривающий национализацию имущества граждан России, а также граждан Украины, публично поддерживающих агрессию РФ. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк на своей странице в Facebook в пятницу, 1 апреля.

По его словам, за принятие в целом законопроекта №7169 О внесении изменений в Закон Украины Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов по уточнению отдельных положений проголосовали 305 депутатов.

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Законопроект предполагает, что резидентами РФ кроме юридических лиц являются также и граждане России, а также лица, не являющиеся гражданами, но имеющие наиболее тесную связь с РФ: имеющие место жительства или занимающиеся там основной деятельностью.

Кроме того, по решению СНБО Украины или суда, к резидентам России могут приравниваться лица, независимо от гражданства и места жительства, которые публично поддерживают вооруженную агрессию России против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины.

Относительно всех этих лиц будет применяться принудительное изъятие их активов в Украине.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России. Это решение было принято из-за того, что РФ вторглась на территорию Украины и начала войну.

Также мы информировали о том, сколько российского имущества можно национализировать в Украине.

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